CP cria novo sistema de informação para passageiros

Exemplo de informação disponibilizada nos monitores. ©

Todos os comboios da CP vão ser equipados com um pequeno monitor a cores. A transportadora ferroviária vai lançar um novo sistema de informação para passageiros a partir do final de março de 2021, no interregional entre Porto e Valença do Minho. O sistema foi apresentado na oficinas de manutenção de Guifões na semana passada

A longo prazo, o sistema, designado de NextStop, será instalado em todos os comboios da empresa liderada por Nuno Freitas.

A aposta no novo sistema coincide com a renovação das 50 carruagens compradas à espanhola Renfe em meados deste ano. As carruagens Arco vão ter um interior totalmente novo e já contarão com os pequenos monitores.

Até ao final de março, haverá nove carruagens renovadas nas oficinas de Guifões, que serão puxadas por locomotivas 2600. A empresa também vai colocar monitores no exterior das carruagens Arco, substituindo as placas manuais que vinham dos tempos da Renfe.

Além de informações relativas às paragens, este sistema pode fornecer dados como a temperatura externa, o tempo de viagem e a ocupação das casas de banho. Haverá ainda espaço para promover conteúdos publicitários da própria CP ou de outras empresas.

O novo sistema de informação foi desenvolvido internamente pela transportadora, o que vai facilitar a substituição, com baixos custos, de equipamento instalado há várias décadas e que está a ficar obsoleto.

Nem todos os comboios da CP contam com monitores de informação para passageiros. Exemplo disso são os Intercidades ou as carruagens Schindler, que circulam atualmente na linha do Douro.