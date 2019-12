CP da Alemanha contrata 50 mil pessoas até final de 2020

A Deutsche Bahn, a CP da Alemanha, vai contratar 50 mil pessoas até ao final de 2020. A transportadora ferroviária estatal daquele país vai terminar o ano com 24 mil novos funcionários; no próximo ano, a equipa será reforçada com idêntico número de trabalhadores, anunciou esta segunda-feira o diretor de recursos humanos, Martin Seiler.

“Por um lado, queremos rejuvenescer a nossa equipa; por outro lado, queremos crescer”, salientou Martin Seiler em declarações citadas pelo jornal alemão Zeit. Maquinistas, engenheiros de via, especialistas informáticos, eletricistas e estafetas são os principais perfis procurados pela empresa.

Só este ano, um terço das contratações (8000 trabalhadores) vão corresponder a novos postos de trabalho; os restantes dois terços vão servir para cobrir baixas e reformas de funcionários. “Queremos proporcionar um melhor serviço de comboio e por isso é que estamos a contratar tantos colegas novos”, salientou o gestor.

A transportadora alemã quer evitar que haja supressões de comboios na Alemanha por falta de maquinistas, como aconteceu no último Verão na Alemanha.

Além disso, a Deutsche Bahn também precisa de pessoal para implementar o mega plano de investimento para a próxima década: o Governo de Angela Merkel vai investir 86 mil milhões de euros nos próximos 10 anos na empresa pública ferroviária alemã, ao abrigo do contrato de serviço público. São 100 vezes mais do que o Governo português mais investir na CP: prevê-se um total de 900 milhões de euros para a próxima década.

Na Alemanha, além de ser responsável pela operação de comboios para passageiros, a Deutsche Bahn gere toda a infraestrutura ferroviária, conta com transporte de mercadorias e ainda tem serviço de autocarros.