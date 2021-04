CP denuncia contrato com grupo Lufthansa. Em agosto bares dos Alfa e Intercidades terão novo concessionário

O maquinistra do comboio Alfa Pendular na primeira viagem comercial deste comboio, em 30 de junho de 1999. (Arquivo/Lusa)

A CP denunciou o contrato para a concessão dos bares dos Alfas e Intercidades assegurado pela LSG, do grupo Lufthansa. Serviço deverá ser assegurado pela atual concessionário até final de julho, estando a CP já a preparar um concurso para uma nova concessão a ter início a 1 de agosto, noticiou o Público. CP quer uma concessão com um valor mais baixo e com um serviço menos sofisticado a bordo do Alfa Pendular.

O contrato entre a CP e a empresa do grupo Lufthansa arrancou a 1 de dezembro de 2018 com término previsto a 31 de novembro, mas a pandemia levaram a transportadora a pedir alterações ao serviço, que não foram bem acolhidas pela LSG, levando a CP a querer avançar para um novo contrato a partir do verão.

Os bares dos comboios fecharam a 19 de março do ano passado e só reabriram em 18 de agosto. Este ao, com o novo confinamento voltaram a fechar a 15 de janeiro devendo reabrir a 19 de Abril. Com os bares fechados, os 122 funcionários da LSG entrarem em layoff, tendo a concessionária acordado com a CP que receberia o valor da concessão menos aquilo que tinha poupado com o layoff. A CP pediu à LSG que colocasse dois funcionários a trabalhar nos Intercidades (em vez de um) e dois nos Alfas (em vez de três), mas a concessionária recusou.

A CP paga entre 110 a 120 mil euros por mês ao concessionário pela exploração dos bares no Intercidades e Alfa Pendular, que é deficitária.