CP está a contratar. Há mais de 60 vagas de norte a sul do país

Interior da oficina da CP de Guifões. © André Rolo/Global Imagens

A CP está a contratar de norte a sul do país. A transportadora ferroviária tem mais de 60 vagas abertas, entre revisores e operários. O concurso foi aberto na quarta-feira e permite à empresa pública recuperar o quadro de pessoal que foi perdido nos últimos anos por reforma.

Há 48 vagas para as oficinas, detalha fonte oficial da transportadora ao Dinheiro Vivo. A empresa procura eletromecânicos e serralheiros mecânicos para as oficinas da região do Porto - Guifões e Contumil - assim como na região de Lisboa. É dada preferência a quem tiver o 12.º ano e formação profissional em eletromecânica ou mecanotecnia, de nível II.

Há também 13 lugares para operadores de revisão e venda - conhecidos como os revisores - as contratações estão concentradas na Área Metropolitana de Lisboa. Procuram-se pessoas com pelo menos o 12.º ano de escolaridade, bons conhecimentos de línguas inglesa e interesse em falar com o público.

Quem souber falar outros idiomas e tiver experiência na área comercial terá uma vantagem. Para revisores, as candidaturas estão abertas até 25 de janeiro. Veja como concorrer através desta página.

A CP fechou 2020 com 3719 trabalhadores, mais 41 do que no final de 2019. Ainda assim, só em 2021 entram em funções 122 trabalhadores, metade para manutenção e engenharia e os outros para os departamentos de operações e apoio comercial, num processo de recrutamento iniciado em 2019 e 2020, quando o Governo anunciou a entrada de 189 trabalhadores.