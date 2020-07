CP falta a reunião com trabalhadores dos bares dos comboios

A CP não compareceu esta sexta-feira numa reunião com a Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (Fesaht) e a Risto Rail, que presta serviços nos bares das composições, de acordo com o sindicato.

Num comunicado, a Fesaht referiu que a transportadora “que tinha confirmado a sua presença, faltou à reunião que teve lugar hoje no Ministério do Trabalho e não deu qualquer justificação”.

Além disso, também não esteve presente o Ministério das Infraestruturas, “mas justificou a sua ausência alegando que [se] ia reunir com a CP”, de acordo com a mesma nota.

Ainda assim, “a reunião realizou-se entre a Fesaht e a Risto Rail [grupo Lufthansa], com a mediação do Ministério do Trabalho”, mas, deste encontro “não saiu qualquer resultado”, de acordo com a estrutura sindical.

“A Risto Rail reafirmou o que já tinha dito à Fesaht em reuniões diretas: que a CP suspendeu o contrato de concessão em 18 de março; que a CP deve mensalidades desde março de 2020; que a CP não manifesta interesse na reabertura do serviço de refeições dos bares; que a LSG/Lufthansa recusa transferir mais dinheiro para Portugal alegando um milhão e cem mil euros de prejuízo” e que, por isso, “não assegura o pagamento dos salários de julho nem o futuro dos 120 postos de trabalho”, referiu a federação.

Por sua vez, a Fesaht “reafirmou a sua exigência de reabertura imediata dos bares e a ocupação efetiva dos postos de trabalho; o fim do lay-off e o pagamento integral dos salários a 100%; a garantia do pagamento pontual do salário de julho e do futuro dos postos de trabalho”, de acordo com o comunicado.

No entanto, “a ausência da CP e do Ministério das Infraestruturas que tutela a CP inviabilizou qualquer acordo”, lamentou a estrutura sindical.

“Neste tempo de altas temperaturas, é uma irresponsabilidade manter em funcionamento os comboios de longo curso sem serviço de refeições pois, em caso de avaria, acidente, incêndio, etc, os utentes podem estar 12 horas seguidas sem refeições, nem água, pois de Braga e Faro o comboio demora oito horas e por vezes está quatro horas parado em locais ermos sem quaisquer alternativas de refeições e bebidas”, criticou a estrutura, na mesma nota.

A pedido dos trabalhadores ficou agendada uma nova reunião para dia 23 de julho, no Ministério do Trabalho, “sendo que a CP e o Ministério das Infraestruturas vão voltar a ser convocados”, anunciou a Fesaht.

A CP está a negociar ajustes ao contrato com a Risto Rail, para retomar a atividade, suspensa devido à covid-19, adiantou fonte oficial da empresa, no passado dia 15 de julho.

De acordo com a mesma fonte, em junho a operadora “encetou negociações com o prestador de serviços [Risto Rail] com vista à retoma do serviço de bar, nos referidos comboios, alinhado com o cenário de pandemia que se vive e com os constrangimentos daí resultantes”.

A transportadora garantiu que “desde então tem vindo a realizar contactos com o prestador de serviços, com o objetivo de encontrar uma plataforma de entendimento” para “voltar a disponibilizar, aos clientes, serviço de bar a bordo dos comboios Alfa Pendular e Intercidades, cumprindo com as normas de saúde pública estabelecidas pelas autoridades competentes”.

As negociações pretendem ainda “ajustar o contrato de forma equilibrada para ambas as empresas, refletindo os novos níveis de serviço”, assegurou a CP, sem detalhar que tipo de alterações pode ocorrer.

“Não obstante os esforços empreendidos, não foi possível estabelecer um acordo equilibrado para as partes”, indicou a mesma fonte.

A Lusa voltou a contactar a CP esta sexta-feira e encontra-se à espera de resposta.