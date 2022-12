CP já superou número de passageiros que tinha antes da pandemia

Estação de S. Bento no Porto, 16 de maio 2022. Os trabalhadores da CP – Comboios de Portugal fazem hoje uma greve de 24 horas, para reivindicar aumentos salariais de 90 euros para todos os trabalhadores. ESTELA SILVA/LUSA © LUSA

De janeiro a outubro, a CP já transportou "mais de 122,45 milhões de passageiros", numa subida de 1,9% relativamente ao período homólogo. É a única empresa de transportes públicos que superou o número de passageiros que tinha antes da pandemia, avança o Público.

As restantes empresas - a Carris, STCP, Metro do Porto, Metro de Lisboa, Fertagus e as empresas rodoviárias da Barraqueiro - ainda não conseguiram alcançar os valores que tinham antes de 2019.

Segundo a CP explicou aquele jornal, "apresenta uma forte recuperação em todos os títulos, com especial destaque para os títulos mensais", que beneficiam do apoio do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART), introduzido em 2019.

No mesmo sentido, a empresa refere que tem levado a cabo "um esforço significativo na recuperação" da carruagens garantindo desta forma um melhor serviço ao cliente.

No entanto, a CP declara que as receitas não terão subido em consonância com a subida de passageiros, uma vez que os títulos mensais têm "uma tarifa média mais reduzida".

"Dos 109 milhões de passageiros transportados nos primeiros nove meses do ano, 80 milhões viajaram nos comboios urbanos de Lisboa", informa a empresa, explicando que esta valor o que representa uma subida de 8,6% face a 2019. E que remete também para um crescimento mais assente nos comboios urbanos das linhas de Cascais, Sintra, Azambuja e Sado.

E a chegar aos oito milhões de passageiros em 2021 está o serviço dos comboios regionais, que tem agora mais material circulante. Esta é a segunda maior subida da empresa, que cresceu 2,5% face a 2019.

Por outro lado, o Metro de Lisboa contabilizou 13,6 milhões de validações, menos 25% face ao mesmo mês de 2019. Já a Transtejo/Softlusa registou 1,3 milhões de validações em outubro, menos 26% face a 2019. Por seu turno, a Carris garante que "está a aproximar-se de valores de 2019", tendo registado menos 9% de viagens este ano, em comparação com 2019. Também a Fertagus afirma que a "procura mensal se está a aproximar dos níveis médios mensais de 2019, antes da pandemia". Em novembro registou 3,03 milhões de validações, depois dos 3,1 milhões de outubro, o maior número do ano.

Já a Barraqueiro, diz que, nas áreas metropolitanas, se está com "cerca de 88%-90% dos passageiros transportados em 2019". No resto do território nacional conseguiu entre 75% e 80%.

A STCP teve "90% da procura registada em período equivalente de 2019", ou o equivalente a 63,3 milhões de viagens de passageiros e o Metro do Porto registou um descida de 9% de passageiros de janeiro a outubro.