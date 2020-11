CP lança interregional Lisboa-Caldas da Rainha em dezembro

Automotoras a diesel da série 592 da Renfe estão ao serviço da CP nas linhas do Douro, Minho e Oeste. © Nuno Brites/Global Imagens

A CP vai lançar o comboio interregional Lisboa-Caldas da Rainha a partir de 13 de dezembro. A transportadora ferroviária, com esta ligação, vai reduzir o tempo de viagem em cerca de 20 minutos, segundo informação apurada pelo Dinheiro Vivo.

Este interregional vai contar com duas viagens por dia, uma em cada sentido e uma duração prevista de 2 horas e 6 minutos ou de 2 horas e 7 minutos. A data de 13 de dezembro não é escolhida ao acaso: é neste dia que entra em vigor o horário técnico da rede ferroviária nacional para 2021.

De manhã, pelas 6h23, vai partir das Caldas da Rainha o comboio com destino para Lisboa-Santa Apolónia, onde chegará pelas 8h30. São 17 minutos a menos do que no comboio regional.

A viagem no sentido inverso inicia-se da estação da capital pelas 16h53 e chegará à cidade do Oeste pelas 18h59. Com este comboio, o tempo de viagem é reduzido em 27 minutos na comparação com o comboio regional.

A diminuição do tempo de viagem apenas é possível graças à supressão de paragens. O interregional só vai parar nas estações do Bombarral, Outeiro, Ramalhal, Torres Vedras, Dois Portos, Pêro Negro, Malveira, Sabugo, Mira Sintra-Meleças, Agualva-Cacém, Sete Rios e Entrecampos.

Tal como está, a linha do Oeste só permite a circulação de comboios com a velocidade máxima de 120 quilómetros/hora. Atualmente, estão ao serviço desta linha as automotoras a gasóleo da série 592 da Renfe alugadas pela CP.

No passado, em 2006, chegaram a circular oito comboios interregionais por dia entre Caldas da Rainha e Lisboa-Oriente, com paragens no Bombarral, Torres Vedras, Pêro Negro, Dois Portos, Meleças, Cacém, Sete Rios e Entrecampos.

Esta é a redução de tempo possível para a CP numa linha que só a partir do terceiro trimestre de 2023 estará eletrificada entre Mira Sintra-Meleças e Caldas da Rainha.

O troço de 88 quilómetros também passará a ter sistemas modernos de sinalização e comunicações. Serão ainda duplicados os troços entre Meleças e Pedra Furada e entre Malveira e Sapataria.

Por causa destes trabalhos, será suspensa a circulação de comboios entre Malveira e Torres Vedras por um período de quatro meses entre o segundo e o terceiro trimestres de 2022.

Só depois destas obras de modernização, no valor superior a 100 milhões de euros, ao abrigo do programa de investimentos Ferrovia 2020, é que será possível a circulação de mais comboios e mais amigos do ambiente.