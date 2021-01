CP mantém comboios urbanos e regionais. Reduz nos Alfa e Intercidades

Comboio da CP na estação do Cacém, na linha de Sintra, em maio de 2020. © Ricardo Ramos / Global Imagens

A CP vai manter a oferta de comboios urbanos, regionais e interregionais durante o segundo confinamento. A transportadora pública apenas vai reduzir as circulações nos serviços de longo curso, segundo a informação divulgada esta quinta-feira, já depois da publicação do decreto do estado de emergência em Diário da República.

As alterações entram em vigor no sábado, 16 de janeiro, e terão a duração prevista de um mês. Eventuais alterações dependem de mudanças nas regras do confinamento.

As maiores supressões serão sentidas no serviço Alfa Pendular, que terá menos viagens disponíveis nos dias úteis e nos fins de semana. No Intercidades, as reduções apenas irão ocorrer aos fins de semana.

No primeiro confinamento, em março, a CP chegou a reduzir as viagens de Intercidades também nos dias úteis.

A empresa vai ainda manter em circulação o comboio Celta, que faz a ligação entre Porto-Campanhã e Vigo. Este comboio foi suprimido durante o primeiro confinamento devido ao fecho da fronteira.

Os reembolsos de bilhetes serão permitidos junto da CP sem pagamento de taxas até 10 dias depois da data da viagem original.

A partir da meia-noite de sexta-feira, dia 15, aplica-se o dever cívico de recolhimento domiciliário em Portugal devido ao aumento de infeções do novo coronavírus. O segundo confinamento deverá vigorar por pelo menos um mês.