CP passará primeiro cheque de 81 milhões de euros em 2023 para compra de 117 comboios

A CP vai adjudicar, no próximo ano, o concurso para a compra de 117 comboios e pagará, nessa altura, 81 milhões de euros . Este será o primeiro cheque de uma despesa total de 829 milhões de euros. A garantia foi dada esta tarde pelo ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, no Parlamento, que reiterou esta como sendo "a maior compra de sempre de comboios da CP e do país".

No próximo ano a CP vai adjudicar o concurso lançado em 2021 para a compra de 117 comboios (62 automotoras elétricas para os serviços urbanos e 55 para os serviços regionais), financiado pelo Fundo Ambiental e por fundos europeus.

Durante a audição conjunta das comissões de Orçamento e Finanças e Economia, Obras Públicas e Habitação, a propósito do Orçamento do Estado para 2023, o ministro garantiu ainda que nenhuma das obras da Ferrovia 2020 ficará por fazer e serão poucos os projetos para concluir após 2023.

Pedro Nuno Santos referiu ainda que está previsto ser concretizado o saneamento da CP e garantiu que a despesa do Estado não irá aumentar, justificando que o aumento da dívida da empresa [ 1860 milhões de euros] é uma "operação contabilística que permite retirar à CP este peso enorme do balanço e dar-lhe condições para que possa fazer a contratação dos comboios para a alta velocidade".

A CP vai também avançar no próximo ano com o concurso para a compra de 12 comboios de alta velocidade, num investimento total estimado de 336 milhões de euros. Os comboios destinam-se a servir a Linha de Alta Velocidade que ligará o Porto e Lisboa em uma hora e quinze minutos, num investimento previsto de 4900 milhões de euros até 2030.