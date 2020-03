CP perde 70% dos passageiros por causa do novo coronavírus

A CP perdeu 70% dos passageiros por causa do novo coronavírus. O impacto da Covid-19 tem sido mais sentido nos serviços de longo curso da transportadora ferroviária, tendo mesmo chegado a circular alguns comboios vazios. Desde a semana passada que a CP cortou em 25% a oferta de viagens em todo o país.

O serviço Intercidades regista a maior quebra, com uma redução de utentes na ordem dos 90%, segundo informação adiantada pela CP ao Dinheiro Vivo. As perdas de passageiros no Alfa Pendular, o serviço comercial da CP, situam-se nos 85%.

No serviço regional, a CP perdeu 70% dos passageiros na média nacional. O impacto só não é maior por causa dos comboios regionais entre Lisboa e Tomar, os que registam maior procura a nível nacional.

Nos comboios urbanos de Lisboa e do Porto, a quebra de passageiros é da ordem dos 70%. A linha de Sintra mantém-se como a mais procurada, sobretudo na hora de ponta. Isso obrigou a CP, na semana passada, a reverter o corte de viagens nesta linha porque os passageiros ficavam demasiado concentrados dentro do comboio.

Desde o início desta semana que a lotação dos comboios está limitada a um terço da lotação, de acordo com o decreto do Governo relativo ao estado de emergência.

No caso dos comboios Alfa Pendular e Intercidades, com reserva de lugar obrigatória, as vendas de bilhetes estão limitadas. Nos comboios urbanos, sem reserva de lugar, “a CP mantém a monitorização permanente das suas taxas de ocupação”, respondeu o ministério das Infraestruturas, que tutela a empresa, às questões do Bloco de Esquerda sobre o plano de contingência da transportadora.

Na semana passada, a CP lançou uma mega operação de desinfeção de comboios, que envolve mais de 1000 veículos ferroviários de norte a sul do país.