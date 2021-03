CP perdeu 40% de utentes e mais de 120 milhões de receitas em 2020

Comboio na Linha de Sintra. © André Luís Alves/Global Imagens

A CP foi fortemente afetada pelo coronavírus. A empresa ferroviária perdeu 40% dos passageiros a nível nacional e mais de 120 milhões de euros de receitas de tráfego. O 'estrago' nas contas da empresa só não foi mais significativo por causa do Fundo Ambiental.

Comecemos pela redução do número de passageiros. Em 2020, houve 86,9 milhões de utilizadores dos comboios da CP, menos 40% na comparação com 2019, adiantou fonte oficial da empresa ao Dinheiro Vivo, na sequência de um trabalho sobre a quebra de utentes nos transportes públicos.

A quebra de receitas foi de 45%, para 150,652 milhões de euros; ou seja, uma diminuição de 123,198 milhões de euros. Os rendimentos de tráfego são uma componente fundamental para assegurar que a empresa consegue pagar salários e cumprir os compromissos com os seus fornecedores.

O serviço de longo curso foi o maior penalizado pela pandemia, com uma redução de passageiros de 60,6%, para 2,638 milhões. Desde março de 2020, foram implementadas várias restrições de circulação por causa da covid-19, desde o dever geral de recolhimento entre março e maio aos vários fins de semana sem deslocações entre municípios na segunda metade do ano passado.

A forte diminuição de passageiros nos comboios Alfa Pendular e Intercidades levou a uma redução das receitas de 63,9%, para 42,872 milhões de euros. O longo curso deixou de ser o serviço mais rentável da CP.

Estas perdas apenas serão parcialmente compensadas pelo contrato de serviço público com o Estado, que apenas cobre as despesas com os comboios Intercidades - o Alfa Pendular é serviço habitualmente lucrativo.

Os comboios urbanos e regionais também tiveram perdas significativas de utentes. A CP, no entanto, recebeu, a "título extraordinário", 21,8 milhões de euros do Fundo Ambiental para compensar as perdas no programa de apoio à redução dos passes nos transportes públicos. Sem esta 'ajuda', a CP teria tido prejuízos de 145 milhões de euros por causa do coronavírus.

Os comboios urbanos do Porto perderam mais de metade dos passageiros: menos 50,8%, para 11,647 milhões. Apesar disso, as receitas deste serviço caíram 38,3%, para 18,954 milhões de euros, por causa da compensação estatal.

O serviço regional ficou sem 40,8% dos utentes, para 6,126 milhões. A quebra de receita, no entanto, foi mais significativa, de menos 44,6%, para 15,46 milhões de euros.

Em Coimbra, os comboios urbanos ficaram sem 37,2% dos utentes, para 559 mil. A diminuição dos proveitos foi ligeiramente mais significativa, de menos 38,5%, para 737 mil euros.

Os comboios urbanos de Lisboa foram os menos penalizados pela pandemia: a descida de utentes foi de 36,2%, para 65,94 milhões. Com o apoio do Fundo Ambiental, a redução das receitas foi de 23,8%, para 72,628 milhões de euros.

A CP, ao contrário de praticamente todas as empresas de transportes, nunca colocou os funcionários em lay-off durante o primeiro confinamento. Nesse período, os comboios urbanos e regionais circularam quase sempre na sua máxima capacidade. No serviço de longo curso, a redução a oferta nunca ficou abaixo dos 55%.

Além da compensação do Fundo Ambiental, a empresa recebeu, no final de dezembro, um adiantamento de 73,14 milhões de euros, ao abrigo do contrato de serviço público.