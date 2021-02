CP procura jovens designers para renovar fardas

Novos uniformes serão utilizados em todos os serviços da CP, como as oficinas. © André Rolo / Global Imagens

A CP está à procura de jovens designers em Portugal para renovar as fardas. A transportadora pública abriu esta semana um concurso nacional e vai receber propostas de estudantes, designers ou jovens com formação em Moda entre os 18 e os 30 anos. As candidaturas podem ser individuais ou em grupos de até 3 elementos.

Os novos uniformes vão servir para todas as áreas da empresa, das oficinas às operações. Haverá uma uma especificação para a Linha do Douro, segundo o regulamento do concurso.

O melhor projeto vai receber um prémio monetário de 4000 euros e terá direito a um ano de viagens grátis na rede da CP, de norte a sul do país. A melhor proposta será depois executada por uma empresa têxtil nacional, que será escolhida num concurso separado.

As candidaturas podem ser entregues até 29 de março, através desta página. Na fase seguinte, serão escolhidas até 5 candidaturas pelo júri, liderado pela estilista Katty Xiomara.

Os funcionários da empresa vão poder votar nas melhores propostas. Este sufrágio e o parecer do júri serão tidos em conta na decisão final, que cabe ao conselho de administração da CP. O projeto vencedor será escolhido dia 18 de abril.