CP propõe pacote de dois milhões para trabalhadores. Fectrans contesta

A CP — Comboios de Portugal propôs à Fectrans um pacote financeiro de dois milhões de euros para distribuir, em três anos, por várias cláusulas pecuniárias, avança hoje a federação sindical, considerando o montante “bastante insuficiente”.

Em comunicado, a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) afirma que “o Governo/administração da CP apresentou no passado dia 01 uma proposta de atualização dos salários, que certamente visa não haver acordo, já que a mesma é bastante insuficiente”.

Em causa está um “pacote financeiro de dois milhões de euros, mas para três anos, ou seja, 666,6 mil euros por ano, para distribuir pelos cerca de 2.700 trabalhadores da CP”, explica a federação sindical.

De acordo com a proposta relativa ao Acordo de Empresa, o montante será distribuído por várias cláusulas, entre as quais, diuturnidades, subsídio de refeição, abono de falhas, abono de prevenção, subsídio de escala, pagamento de feriado não compensado e subsídio de transporte, diz a Fectrans.

Apenas para o subsídio de transporte há uma proposta concreta de um aumento de 15%, ficando por saber quais as verbas para as restantes cláusulas.

“Se fizermos as contas ao valor proposto para cada ano, a distribuir pelas cláusulas referidas dá, no seu conjunto e em termos médios, um valor pouco superior a 10 euros”, critica a federação sindical.

Para o dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF), Abílio Carvalho, o valor proposto “é praticamente nada, uma vez que é para distribuir até 2021 por mais de 2.000 trabalhadores”.

Abílio Carvalho diz que não foi apresentada qualquer proposta sobre a atualização da tabela salarial, estando marcada uma nova reunião sobre as cláusulas pecuniárias para dia 11, no Ministério das Infraestruturas e Habitação, após as eleições legislativas que se realizam no domingo.

“Andaram a arrastar o processo e agora remeteram para o próximo Governo”, sublinha o dirigente sindical.

A Lusa questionou a CP sobre o assunto mas não obteve resposta até ao momento.