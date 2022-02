CP recupera procura em 2021 com mais 14% de passageiros transportados (Imagem de arquivo) © Leonardo Negrão/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Fevereiro, 2022 • 11:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A CP - Comboios de Portugal transportou 99 milhões de passageiros, em 2021, um crescimento de 14% face a 2020, que se refletiu num aumento de 12,7% dos proveitos de tráfego, para 169 milhões de euros, informou esta terça-feira a empresa.

Em comunicado enviado à imprensa, a transportadora ferroviária informou que "encerrou o ano de 2021 confirmando a tendência de retoma da procura, que se refletiu em cerca de 99 milhões passageiros transportados, um aumento de 14%, face a 2020, responsáveis por 169 milhões de euros de proveitos de tráfego, um crescimento de 12,7%, comparativamente a 2020".

Segundo a CP, a recuperação gradual da procura verificada em 2021 destacaram-se os serviços de comboios urbanos de Lisboa e do Porto.

No caso dos urbanos de Lisboa, a CP registou 74,5 milhões passageiros (+13%), com proveitos de tráfego de 77 milhões de euros (+6%), enquanto nos do Porto viajaram 13,8 milhões passageiros (+18%), com proveitos de tráfego de 23 milhões de euros (+22%).

Já nos comboios de longo curso viajaram 3,2 milhões passageiros, um aumento de 21%, face a 2020, com proveitos de tráfego de 50 milhões de euros (+18%), ao passo que no serviço de comboios regionais viajaram 7,1 milhões passageiros (+15%), com proveitos de tráfego de 18 milhões de euros, (+20%).

No entanto, ressalvou a CP, "esta retoma não permitiu ainda atingir os números de 2019, ano em a CP transportou 145 milhões de passageiros, com proveitos de tráfego de 274 milhões de euros".