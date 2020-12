CP reduz comboios na noite de passagem de ano e no dia 1

Comboio da CP na estação do Cacém, na linha de Sintra, em maio de 2020. © Ricardo Ramos / Global Imagens

Dias 31 de dezembro e 1 de janeiro haverá menos comboios a circular. A CP vai reduzir a oferta nos próximos dois dias, "tendo em consideração a habitual quebra de procura registada nestas datas", refere a empresa pública em nota de imprensa divulgada nesta quarta-feira.

As supressões de comboios começam pelas 16h nos serviços de longo curso (Alfa Pendular e Intercidades). A partir das 19h30, serão suprimidos vários comboios regionais e nos urbanos do Porto e de Coimbra. Na região de Lisboa, ficarão por realizar os últimos comboios do dia em todas as linhas, exceto a de Azambuja.

No dia 1, serão suprimidos os primeiros comboios regionais e de longo curso do dia, que já têm oferta reduzida por se tratar de um feriado nacional. Também neste dia não será realizado o comboio internacional Celta, que liga Porto a Vigo.

Pode consultar estas supressões, em detalhe, através da página oficial da CP - clique neste link.

Se já tiver comprado bilhetes para comboios de longo curso ou regionais, poderá pedir a revalidação ou o reembolso do valor total do bilhete até 10 dias após a data da viagem original.