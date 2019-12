CP reembolsa clientes por causa da tempestade Elsa

A CP – Comboios de Portugal está a reembolsar os clientes com bilhetes já comprados para esta sexta-feira para as linhas do Norte e da Beira Alta. A transportadora antecipa “forte perturbações na circulação de comboios” por causa do “agravamento das condições climatéricas” durante esta sexta-feira.

“Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos e que pretendam desistir da viagem, a CP permitirá, durante o dia de hoje, o reembolso do valor do bilhete, ou a sua revalidação, sem custos”, refere a empresa em nota publicada na página oficial esta sexta-feira.

A devolução dos bilhetes poderá ser pedida através das bilheteiras ou da página da transportadora

Os comboios da CP têm circulado com perturbações desde quinta-feira nas linhas do Norte e da Beira Alta por causa da tempestade Elsa.