CP regista lucro pela primeira vez na história em 2022

A CP - Comboios de Portugal obteve um resultado líquido de oito milhões de euros em 2022. Trata-se da primeira vez em que a empresa regista lucro, contrariando, inclusive, a média de cerca de 80 milhões de euros de prejuízos nos últimos quatro anos, avança o Público na edição desta quarta-feira.

De acordo com o jornal, o resultado advém diretamente da aplicação do Contrato de Serviço Público assinado entre a CP e o Estado, que a compensa pelos serviços que dão prejuízo. "Para o ano passado, e de acordo com o documento assinado em 2019, com pompa e circunstância, na estação do Rossio, a indemnização compensatória prevista era de 85,3 milhões de euros", é indicado.

No período em causa, a empresa registou simultaneamente o maior número de passageiros transportados nos últimos 20 anos: 148 milhões de pessoas. Os comboios da Grande Lisboa foram os que mais cresceram em passageiros, com um aumento de 6,7% face ao ano anterior.

A Comboios de Portugal conseguiu também reduzir as suas despesas devido à fusão com a EMEF - Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário, à abertura das oficinas de Guifões - que permitiu recuperar material circulante - e à devolução a Espanha de algumas automotoras alugadas à Renfe.