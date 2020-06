CP repõe comboio até Espanha a partir de 1 de julho

Haverá pelo menos uma forma de chegar a Espanha de comboio já a partir da próxima semana. A CP vai repor, dia 1 de julho, o comboio regional da Linha do Leste até Badajoz. Nas últimas semanas, este serviço, realizado por uma automotora a gasóleo, apenas fazia a circulação em território português, devido ao fecho das fronteiras com Espanha.

A reposição da Linha do Leste até Badajoz será comunicada oficialmente nos próximos dias pela CP. Mas o Dinheiro Vivo sabe que já foi determinado o novo esquema de circulação para aquele serviço junto dos funcionários da empresa.

Desde que a fronteira entre Portugal e Espanha foi encerrada, a ligação entre as estações do Entroncamento e de Badajoz tem sofrido várias alterações. Entre 18 de março e 4 de maio, enquanto vigorou o estado de emergência, este comboio só fez a viagem em solo português, entre Entroncamento e Elvas.

Dia 5 de maio, com a passagem do país do estado de emergência para o estado de calamidade, a CP repôs o comboio entre Entroncamento e Badajoz, apesar de a fronteira com Espanha manter-se encerrada.

Este ‘furo’ do fecho da fronteira ferroviária durou mais de um mês. Terminou dia 7 de junho, depois de as autoridades espanholas começarem a impedir o desembarque de passageiros que não tinham autorização para entrar no país vizinho, escreveu o jornal Público na segunda-feira.

Quase um mês depois, a Linha do Leste vai voltar a funcionar em todo o seu percurso, com uma viagem de ida e volta diária que dura três horas para cada lado.

A CP, para já, não tem indicação sobre quando e como serão repostos os comboios internacionais, explorados em parceria com a Renfe, como o Celta (Porto-Vigo), Lusitânia Comboio Hotel (Lisboa-Madrid) e Sud Expresso (Lisboa-Hendaye).

“Estão em curso conversações entre a RENFE e a CP sobre a retoma das ligações ferroviárias internacionais, não estando ainda estabelecida uma data. A CP dará mais informação logo que exista uma definição relativamente a esta questão”, respondeu fonte oficial da transportadora ao Dinheiro Vivo na semana passada.