CP resgata carruagem napolitana para a Linha do Vouga

Começou esta sexta-feira o resgate da primeira de quatro carruagens napolitanas, da década de 1930, que estão estacionadas há praticamente duas décadas junto à estação ferroviária do Tua. A CP vai recuperar este material de via estreita nas oficinas de Contumil para fins turísticos.

A recuperação destas carruagens deverá custar um total de 120 mil euros, 30 mil euros por unidade. Este material vai reforçar o comboio turístico Vouguinha, que funciona a carvão vapor e que voltou à Linha do Vouga no final de 2019 e que também circulou no Carnaval. Só não houve viagem na Páscoa devido à declaração do estado de emergência por conta da pandemia da covid-19.

As quatro carruagens napolitanas a caminho da recuperação estiveram em risco de serem transformadas em sucata em 2018. Só foram salvas graças à intervenção da atual administração da CP, Nuno Freitas, escreveu o jornal Público em novembro de 2019.

Fabricadas na década de 1930 em Nápoles, Itália, estas carruagens fizeram parte de um lote de 17 carruagens e 3 furgões, assim como 4 locomotivas a vapor alemãs compradas pela Companhia dos Caminhos de Ferro do Norte de Portugal. Em 1947, este material passou para as mãos da CP e circulou nas linhas de bitola métrica do Porto e Póvoa do Varzim.

Entre o final da década de 1970 e o início da década de 1980, depois de serem renovadas, estas carruagens migraram a linha do Tua, onde estiveram ao serviço até 2001.

Várias carruagens não sobreviveram até aos dias de hoje. Um incêndio destruiu algumas unidades; em abril de 2017, foi anunciada a venda de duas unidades a uma empresa espanhola para fins turísticos.

As quatro carruagens napolitanas a caminho da recuperação vão juntar-se à oferta do Vouguinha. Este comboio turístico conta atualmente com a locomotiva a carvão vapor E214 e quatro carruagens: de 1908, 1913, 1925 e 1931.

Fabricada pela casa alemã Henschel & Sohn, a locomotiva E214 é a única da frota da CP que está preparada para circular em via estreita (também conhecida como bitola métrica). Funciona exclusivamente a carvão e água e lá dentro têm de estar fogueiros para que a máquina não pare.