CP sem Alfa Pendular na Páscoa. Intercidades reduzido ao Alentejo

Com as deslocações para fora do concelho de residência proibidas na época de Páscoa, a CP vai suspender a circulação de praticamente todos os comboios de longo curso nos próximos dias. Entre 9 e 13 de abril, não vai haver circulação dos comboios Alfa Pendular e as viagens de Intercidades ficarão reduzidas à região do Alentejo, segundo nota interna da CP a que o Dinheiro Vivo teve acesso esta quarta-feira.

Nos próximos dias, apenas vão circular dois comboios Intercidades em Beja (586 e 587), no percurso Casa Branca e Beja, que utiliza automotoras a gasóleo por este troço não ser eletrificado.

No mesmo período, vão existir quatro viagens em Évora (comboios 590, 596, 692 e 696), que incluem paragens, por exemplo, em Pegões, Poceirão e Vendas Novas. No entanto, os comboios 590 e 692 apenas vão realizar-se apenas na quinta e na segunda-feira.

A CP perdeu 70% dos passageiros por causa das medidas de contenção do novo coronavírus. O impacto da Covid-19 tem sido mais sentido nos serviços de longo curso da transportadora ferroviária, tendo mesmo chegado a circular com alguns comboios vazios. Além disso, a lotação dos comboios está condicionada a um terço da lotação.

O serviço Intercidades regista a maior quebra, com uma redução de utentes na ordem dos 90%, segundo informação adiantada pela CP ao Dinheiro Vivo no final de março. As perdas de passageiros no Alfa Pendular, o serviço comercial da CP, situam-se nos 85%.

Entre as 00h00 do dia 09 e as 24h00 do dia 13 de abril estão proibidas as deslocações para fora do concelho de residência, segundo o decreto do Governo de renovação do estado de emergência.

O que deve saber do estado de emergência II. Ordem para recolher na Páscoa

A situação excecional que o país vive levou mesmo a empresa a lançar um inédito pedido aos passageiros para ficarem casa nas próximas semanas para evitar o contágio pelo novo coronavírus.