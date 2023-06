CP: Sindicato ferroviário apela a intervenção do Governo para alcançar paz social

© Leonel de Castro/Global Imagens

O Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), com uma greve parcial em curso, apelou hoje à intervenção do Ministério das Infraestruturas para resolver os problemas dos trabalhadores e para que seja alcançada a paz social na CP.

"A direção do SFRCI espera intervenção do Ministério das Infraestruturas, no sentido de se ultrapassar os problemas que afetam os trabalhadores e assim alcançar paz social na CP", pode ler-se num comunicado divulgado hoje pelo sindicato.

O SFRCI deu início a uma greve parcial na CP - Comboios de Portugal, entre hoje e 05 de julho, que abrange revisores, trabalhadores das bilheteiras, manobradores, trabalhadores da revisão de material, entre outras categorias profissionais.

O sindicato acusa a CP de "discriminação salarial imposta pela administração" e de "violação do acordo referente às regras de segurança da circulação" negociado entre 2017 e 2018.

"A redução das regras de segurança ferroviária colocam em causa a segurança dos utentes, ficando bem patentes, na situação ocorrida sábado, dia 03 de junho 2023, no comboio da Fertagus. Nessa situação, na ausência do agente de acompanhamento, os utentes perante um incidente ficaram abandonados horas a fio e entregues a si próprios, a circular pela via", refere o SFRCI.

Entre as reivindicações do sindicato estão a "inclusão da hora de refeição, como parte integrante do horário de trabalho diário dos trabalhadores afetos às bilheteiras", o pagamento dos abonos (variáveis) "em dívida" a associados do SFRCI e a melhoria das condições de trabalho e equipamento das bilheteiras, salas sociais e dormitórios.

A greve parcial dos trabalhadores ferroviários da CP levou hoje à supressão de 22 comboios dos 249 programados (8,8%) entre as 00:00 e as 08:00, segundo dados enviados pela empresa à Lusa.

A CP alertou para perturbações entre as 00:00 horas de hoje e as 24 horas de 05 de julho devido a nova greve, desta vez parcial e com serviços mínimos, convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI).

O SFRCI cumpriu, na passada quarta-feira, uma greve de 24 horas que levou à supressão de centenas de comboios.

O sindicato contesta o que diz ser a "falta e equidade na CP" e teme que sejam colocados em causa os postos de trabalho. A operadora já veio garantir que isso não irá acontecer, tendo chegado a acordo com os restantes sindicatos.