CR7 na televisão portuguesa. Sport TV compra direitos de transmissão da liga saudita

Jogos de CR7 vão ser transmitidos em televisão portuguesa © AFP

A Sport TV anunciou que vai transmitir, em direto e em exclusivo, os jogos de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, após ter garantido os direitos de transmissão televisiva da Supertaça Saudita.

O canal de desporto premium compromete-se a transmitir todas as partidas da nova equipa de CR7, que poderão resultar na conquista do primeiro troféu da época do internacional português, desde a sua chegada ao país árabe.

A primeira meia-final disputada pelo Al Nassr acontece já esta quinta-feira, às 18h, no King Fahd International Stadium, em Riade.

Também o Al Fayha e o Al Hilal, que conta com caras conhecidas do futebol português, como Marega, Carrillo, Matheus Pereira e Luciano Vietto, se defrontarão hoje, pelas 15h.

Para chegar à final, com data marcada para 29 de janeiro, domingo, às 17h, o Al Nassr de Cristiano Ronaldo terá de passar pelo plantel do Al Ittihad, comandado pelo treinador português, Nuno Espírito Santo.