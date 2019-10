Credibom estima atingir carteira superior a 2 mil milhões de euros este ano

O Credibom estima fechar este ano com uma carteira superior a 2 mil milhões de euros, adianta Pedro Mata, deputy CEO do banco Credibom em Portugal, ao Dinheiro Vivo, admitindo que o mercado de crédito ao consumo em Portugal poderá assistir novos movimentações de concentração.

“O mercado nacional de crédito ao consumo, ao nível da oferta, está a ser significativamente impactado pelas pressão competitiva e regulamentação. Nesse âmbito, acreditamos que possam assistir outros movimentos de concentração”, diz Pedro Mata.

O mais recente foi a compra da 321 Crédito, pelos CTT, cuja aquisição ficou concluída em maio, mas o deputy CEO da Credibom acredita que estão criadas no mercado condições para “outros eventos de concentração”.

“Tendo presente que, do ponto de vista da procura, o mercado nacional é já maduro e não se esperam ritmos de crescimento positivos para os próximos anos (por exemplo, em 2019 o crescimento da atividade é negativo em ritmo de crescimento homólogo, de acordo com a informação publicada pelo Banco de Portugal), a pressão competitiva será maior, criando-se as condições para outros eventos de concentração”, explica.

Apesar de operar num mercado maduro, na Credibom a evolução da atividade “é positiva nos últimos anos”, assegura Pedro Mata. “Esperamos atingir uma carteira superior a 2 mil milhões de euros no final de 2019”, diz o deputy CEO da empresa detida a 100% pelo Crédit Agricole. “O Banco Credibom tem sido, e ainda o é, líder no financiamento automóvel para clientes particulares e é nesta área que está suportada 75% da nossa atividade.”

Patrocínio à Festa do Cinema Francês

O Credibom passou a patrocinar a edição deste ano da Festa do Cinema Francês, a decorrer em várias cidades do país, terminando a 8 de novembro em Beja. Uma associação “natural” pela “proximidade à cultura e sociedade francesa” e que o banco “pretende manter”, embora sem precisar por quanto tempo.

Para esta edição, a ilustradora francesa Marie Doazan, alinhado com a identidade visual do festival, criou um conceito criativo com a assinatura ‘Os fãs do cinema francês merecem tudo. Dos croissants ao crédito”, tendo o banco marcado presença no São Jorge, em Lisboa, com uma bolangerie ambulante com os Les Pop-Croissants Credibom.

O banco tem vindo a apostar numa linha de comunicação de “empoderamento” dos consumidores nacionais. “Os resultados obtidos têm sido muito positivos. Desde que efetuámos o reposicionamento da marca para dar empowerment aos consumidores Portugueses, temos vindo a crescer consistentemente a notoriedade da marca em mais de 15 pontos no decurso dos últimos 3 anos”, adianta o deputy CEO.

A campanha, com a assinatura Dá uma oportunidade a ti mesmo, mantém esse espírito. “Os dados quantitativos têm vindo a confirmar o crescimento da notoriedade, mas também o nosso nível de serviço, visível com o reconhecimento do Prémio 5 Estrelas, o ranking no Portal da Queixa na categoria de crédito ao consumo e os valores de NPS (Net Promoter Score) que avaliamos sobre todos os serviços do banco.”