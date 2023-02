Crédito Agrícola aumente salários em 4% este ano

Crédito Agrícola © RUI COUTINHO/GI

Os aumentos salariais no grupo Credito Agrícola vão chegar a 4% este ano, anuncia a instituição em comunicado. Também o subsídio de refeição sobe, para 11 euros por dia.

"Esta medida decorre da incerteza da atual conjuntura e do contínuo escalar dos preços, refletindo-se nas condições de vida dos colaboradores. A atualização do abono salarial e do subsídio de alimentação é dirigida a todos os colaboradores e será efetuada em março, com retroativos a reportar ao mês de janeiro", explica o banco em comunicado.

Licínio Pina, presidente do Grupo Crédito Agrícola, afirma que "este é um esforço significativo para o Crédito Agrícola, mas importante para reforçar a melhoria das condições de remuneração dos colaboradores por forma a fazer face à atual conjuntura económica. É preciso continuar a apostar no talento e dedicação dos nossos colaboradores e contribuir para o desenvolvimento do seu bem-estar profissional e pessoal."

O grupo financeiro relembra ainda que em novembro do ano passado "atribuiu um pagamento pontual entre 250 euros e 750 euros aos seus colaboradores para fazer face aos efeitos da subida da inflação e da perda de poder de compra, reforçando a sua política de Recursos Humanos no investimento dos colaboradores".