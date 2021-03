Crédito Agrícola com mais 21 trabalhadores mas menos 16 agências em 2020

Crédito Agrícola © RUI COUTINHO/GI

De acordo com o comunicado que acompanha os resultados do Crédito Agrícola em 2020 (lucros de 86,5 milhões de euros), o grupo liderado por Licínio Pina contava em 2019 com 4.071 trabalhadores, número que subiu para 4.092 em 2020.

Quanto a agências, passaram de 653 em 2019 para 637 em 2020, de acordo com o mesmo documento.

O comunicado do grupo informa ainda que "em janeiro de 2021 apenas 13 agências se encontravam fechadas num total de 635, não obstante o estado de emergência em vigor".

Os lucros do grupo Crédito Agrícola atingiram os 86,5 milhões de euros em 2020, menos 34% que os 131,5 milhões registados em 2019, divulgou hoje em comunicado.

"O resultado líquido consolidado (não auditado) do grupo Crédito Agrícola atingiu 86,5 milhões de euros em 2020, que compara com os 131,5 milhões de euros registados em 2019", pode ler-se em comunicado enviado às redações.

O grupo adianta ainda que "os resultados de operações financeiras contribuíram com 92,4 milhões de euros" para o resultado.

O Crédito Agrícola fez ainda um reforço líquido de imparidades e provisões com um impacto de 72,9 milhões de euros nas contas, de acordo com o comunicado.