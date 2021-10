Crédito Agrícola emite 300 milhões de dívida sustentável a 5 anos

Crédito Agrícola © RUI COUTINHO/GI

O Crédito Agrícola realizou a sua primeira emissão de dívida sustentável no mercado internacional. A emissão de dívida da instituição bancária tem um prazo de cinco anos.

"O Grupo Crédito Agrícola informa que realizou nesta data, através da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L., a sua primeira emissão de dívida no mercado internacional, em concreto títulos representativos de dívida sénior preferencial ligados à Sustentabilidade Social", diz a entidade em comunicado.

Trata-se assim de uma emissão no valor de 300 milhões de euros, com um prazo de 5 anos, e "com opção de reembolso antecipado no final do quarto ano e um preço de emissão de 99,906%, com uma taxa de cupão anual de 2,50% nos primeiros 4 anos, e remunerada posteriormente à taxa Euribor 3M, acrescida de uma margem de 260 pontos base. A liquidação ocorrerá no dia 5 de Novembro de 2021".

O Crédito Agrícola realizou um roadshow entre 25 e 26 de outubro. E consideram que "a colocação da emissão ocorreu com sucesso", tendo contado com o interesse "de mais de 50 investidores institucionais, com destaque para fundos de investimento (61%) e instituições de crédito (31%), com a seguinte repartição geográfica: Portugal (28%), Espanha (27%), Reino Unido (24%) e outros (21%)".

"Esta emissão inaugural de dívida social sénior preferencial permite ao Grupo Crédito Agrícola superar a meta intermédia vinculativa do requisito de MREL TREA a cumprir à data de 1 de Janeiro de 2022 (19,09%), com uma folga de 175 pontos base", acrescenta o banco.

O BBVA, Credit Agricole, JPMorgan e o Unicredit actuaram como joint bookrunners e joint lead managers, tendo a Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados e a Clifford Chance LLP (UK) atuado como assessores legais.