Crédito Agrícola lança campanha para sensibilizar jovens para a poupança

Crédito Agrícola © RUI COUTINHO/GI

O Crédito Agrícola (CA) acaba de lançar a campanha "Poupança Cristas" dirigida a jovens até aos 12 anos, para sensibilizá-los para a importância de poupar. A presente campanha, que decorre até ao dia 3 de junho, contempla a solução Seguro CA Vida Educação e Seguro CA Acidentes Pessoais Protecção Jovem, revela CA em comunicado.

Durante a campanha, as primeiras duas mil subscrições da Poupança Cristas recebem um voucher digital que pode ser utilizado no site da FNAC no valor de 15 euros. Por seu turno, os primeiros 1250 reforços efetuados em Poupanças Cristas, já existentes, recebem um voucher, também da FNAC, com o valor de 10 euros.

Já as primeiras 500 subscrições ou reforços de Poupanças Cristas efetuados e aliados à subscrição de um seguro durante o período em que a campanha decorre, recebem um voucher digital no valor de 25 euros. As ofertas são limitadas ao stock existente e a um voucher por cliente.

Ainda está disponível a app "Clube do Cristas", onde os mais pequenos podem aprender, de forma mais lúdica, a poupar.

Mais seguros jovens

Na subscrição do Seguro CA Vida Educação que ajuda os mais novos nos estudos, inclui a devolução anual de 10% do prémio pago durante toda a vigência do contrato, caso o beneficiário deste seguro seja, também, titular de uma Poupança Cristas ou subscreva a mesma durante a campanha em vigor.

Além do mais, as primeiras 200 subscrições para este seguro podem obter um bilhete para a KidZania, durante o período da campanha e para menores de 14 anos (inclusive) que sejam beneficiários do seguro.

Na subscrição do Seguro CA Acidentes Pessoais Proteção Jovem, que protege os jovens em caso de acidente, será atribuído um desconto de 50% na primeira anuidade, exclusivo para a opção base e para crianças e jovens dos 3 aos 18 anos, com subscrição até aos 17 anos de idade.