Crédito Agrícola tinha 2.654 milhões de euros em moratórias no final de 2020

18 Março, 2021

"No final de dezembro de 2020, as moratórias aprovadas pelo Crédito Agrícola totalizavam 2.654 milhões de euros, dos quais 76,5% concedidas a empresas", pode ler-se no comunicado do grupo acerca dos resultados de 2020 (lucro de 86,5 milhões de euros).

Além das empresas, as moratórias do Crédito Agrícola abrangeram também a habitação (14,5%) e outros créditos a particulares (9,0%), "num total de 31.572 contratos".

O grupo liderado por Licínio Pina concedeu ainda "264,4 milhões de euros ao abrigo das linhas de crédito protocoladas covid-19 com garantia do Estado", que abrangeram 3.758 empresas.

No dia 25 de fevereiro, o presidente executivo do grupo disse que duvidava da abertura da Autoridade Bancária Europeia (EBA) para prolongar o regime de moratórias, considerando que os bancos terão de encontrar soluções alternativas.

"Caímos numa situação em que o volume de moratórias é de tal ordem elevado face aos outros países que estamos praticamente sozinhos a reclamar algumas exceções nas 'red lines' [linhas vermelhas] da EBA", disse então Licínio Pina num debate 'online' organizado pelo Crédito Agrícola e Jornal Económico.

Os lucros do grupo Crédito Agrícola atingiram os 86,5 milhões de euros em 2020, menos 34% que os 131,5 milhões registados em 2019, divulgou hoje o grupo em comunicado.

"O resultado líquido consolidado (não auditado) do Grupo Crédito Agrícola atingiu 86,5 milhões de euros em 2020, que compara com os 131,5 milhões de euros registados em 2019", pode ler-se em comunicado enviado às redações pelo grupo.

Adianta ainda que "os resultados de operações financeiras contribuíram com 92,4 milhões de euros" para o resultado.

O Crédito Agrícola fez ainda um reforço líquido de imparidades e provisões com um impacto de 72,9 milhões de euros nas contas, de acordo com o comunicado.