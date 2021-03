Crédito: Cartão Universo lança campanha para ajudar a pagar contas da luz e do gás

O cartão Universo, da Sonae, passou a disponibilizar uma oferta que permite aos consumidores pagarem as contas da luz e do gás recorrendo ao crédito, sem pagar juros.

A campanha é similar à lançada pela marca em abril de 2020 para o pagamento das contas da casa e permite que os consumidores paguem as faturas de energia em três prestações.

A oferta visa apoiar as famílias a gerir as suas contas de energia, numa altura em que o país cumpre o 12º estado de emergência. O confinamento imposto à população tem elevado os valores de faturas da luz e do gás e provocado quebras de rendimentos, e mesmo o desemprego, em muitos agregados familiares.

Os consumidores que efetuarem pagamentos nesta modalidade até ao dia 31 de março ficarão isentos do pagamento de juros.

Ao que o DV apurou, tem havido um crescimento significativo nos últimos meses, dos pagamentos de contas através dos canais digitais Universo - App do Cartão Universo ou Universo Online - representando já cerca de 71% do total de pagamentos desta tipologia.

Está proibido o corte de serviços essenciais como o fornecimento de água, luz e gás natural durante o primeiro semestre de 2021. A medida foi aprovada em novembro último no âmbito da aprovação do Orçamento do Estado para 2021 e é válida para as famílias afetadas por uma situação de desemprego, quebra de rendimentos igual ou superior a 20%, ou diagnóstico positivo de covid-19. Os consumidores abrangidos podem pagar as faturas em regime faseado.

A crise provocada pelas medidas que o Governo adotou em março de 2020 no âmbito da epidemia do novo coronavírus levou à publicação, em abril do ano passado, de uma lei que suspendia o corte de serviços essenciais. A medida acabou por ser alargada até setembro de 2020.

Também em abril de 2020 o Universo lançou uma campanha similar que permitia às famílias, em geral, pagar em três vezes as suas contas da eletricidade, gás, água, telecomunicações e Internet.