CreditoConsolidado.pt lança simulador de poupança

Dinheiro Vivo 01 Fevereiro, 2023 • 09:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Embora a economia nacional esteja a melhorar, a verdade é que ainda não existem perspetivas próximas para que as famílias sintam o alívio da inflação nos seus orçamentos. Para dar resposta às necessidades individuais dos consumidores, a plataforma CreditoConsolidado.pt lançou um simulador de poupança. A ferramenta foi concebida para quem tenha contraído mais que um crédito e necessite de diminuir as suas prestações mensais.

A empresa explica que ao utilizar o simulador, os consumidores podem saber quanto poupariam se fizessem uma consolidação dos seus créditos. Ou seja, juntar todas as prestações numa só. No entanto, esta ação vai alargar os prazos de pagamento do crédito, fazendo com que as prestações, ainda que mais baixas, sejam pagas durante mais tempo. Isso significa que o custo global do crédito será mais elevado, alerta a CreditoConsolidado.pt.

Um fator que deve ser sempre considerado, diz a empresa, que no entanto acredita que esta solução "poderá ser a solução para uma gestão financeira mais controlada e sem percalços".

"Chegar ao final do mês sem dinheiro na conta é uma realidade para muitas famílias. Mas o pior é quando o dinheiro que entra já não chega para viver e pagar todas as prestações. Não tem de ser assim. Mais vale agir antes que seja tarde e optar por uma solução que permita assegurar as responsabilidades junto das instituições financeiras, mas também viver melhor", defende Rita Quaresma, autora e responsável do projeto.

A utilização do novo simulador de poupança é gratuita. Ao usar a ferramenta, esta vai considerar o montante em dívida e o total da soma das prestações mensais da família; responder com o valor da nova mensalidade única, consoante o prazo limite indicado. E existe ainda a possibilidade de pedir ou não um valor adicional.