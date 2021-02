Crescimento do crédito estacou queda maior dos resultados do BNU

Edifício do BNU, em Macau. Fotografia: Direitos reservados

O presidente do Banco Nacional Ultramarino (BNU) em Macau disse à Lusa que os lucros da instituição em 2020 caíram 33% em relação a 2019, ainda assim um resultado sustentando com crescimento do crédito, em ano de pandemia.

Os resultados não caíram mais devido "ao crescimento do crédito", afirmou à Lusa Carlos Álvares, no dia em que o banco apresentou lucros líquidos de 420 milhões de patacas (43,5 milhões de euros).

Por esta altura, no ano passado, o banco registara lucros líquidos de 634 milhões de patacas (65 milhões de euros).

O resultado de 2020 foi abaixo das expectativas, assumiu o presidente do BNU, que ainda explicou que a instituição bancária reforçou as provisões. "Fomos conservadores", disse, justificando que este aumento das provisões esteve relacionado com a incerteza que se vive devido à pandemia da covid-19.

"O Banco, tendo em conta o clima recessivo de Macau e não obstante o decréscimo do rácio de incumprimento de crédito (crédito vencido há mais de 90 dias sobre o total de crédito) que diminuiu para 1,05% (em 2019 foi de 1,42%), reforçou as provisões específicas para alguns créditos de forma a acautelar evoluções futuras eventualmente desfavoráveis", lê-se no comunicado da instituição bancária, do Grupo Caixa Geral de Depósitos.

Já os cartões de crédito caíram, porque, devido à pandemia, as pessoas viajaram menos, e as transações diminuíram, justificou.

Para este ano, Carlos Álvares prefere continuar a ser conservador já que os resultados do banco estão também ligados ao número de visitantes no território.

A covid-19 devastou o mercado turismo na capital mundial do jogo.

Macau foi dos primeiros territórios a ser atingido pela crise económica devido à pandemia. O território registou o primeiro caso no dia 22 de janeiro e a partir daí adotou várias medidas sanitárias para controlar a propagação do vírus, como o encerramento dos casinos por 15 dias, um plano de distribuição de máscaras (10 máscaras por cerca de um euro) e um forte controlo fronteiriço.

As medidas sanitárias mostraram-se eficazes: considerada uma das regiões mais seguras do mundo em relação à pandemia de covid-19, Macau contabilizou apenas 48 casos desde que o novo coronavírus chegou ao território, no final de janeiro de 2020, não tendo registado até hoje nenhuma morte causada pela doença.

Contudo, estas medidas praticamente paralisaram a economia, quase exclusivamente dependente da indústria dos casinos e do turismo chinês.

O BNU, do Grupo Caixa Geral de Depósitos (CGD) é, juntamente com o Banco da China, banco emissor de moeda em Macau.

Além de Macau, o BNU está também presente em Xangai e em Hengquin (ilha da Montanha), Zhuhai.