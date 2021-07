Criação de empresas aumentou 14% no primeiro semestre face a 2019

Apesar dos resultados positivos registados, a Diretora geral da Informa D&B alerta para a "incerteza que se vai manter nos próximos meses". © Pixabay

Dinheiro Vivo 08 Julho, 2021 • 17:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No primeiro semestre de 2021 nasceram 20 926 novas empresas em Portugal - um aumento de 14,4% comparativamente aos valores registados antes da pandemia, em 2019, revela a Informa D&B.

Estes podem ser considerados os primeiros sinais da recuperação da atividade empreendedora, apesar de esta avançar a diferentes velocidades nos vários setores. O imobiliário, a agricultura, o retalho, as tecnologias de informação e comunicação registaram um crescimento para além dos 30%, enquanto os setores grossista, indústria, alojamento e restauração apenas aumentaram em 3%. A área dos transportes, pelo contrário, continua a descer (-36% face ao 1º semestre de 2020).

Apesar de quase todos os distritos terem contribuído com um maior número de empresas em 2021 do que no ano passado, são as ilhas com os números mais elevados. Na Região Autónoma da Madeira surgiram mais 237 negócios e mais 57 nos Açores. A nível continental, são os distritos de Leiria, Viana do Castelo e Santarém que se distinguem com valores acima dos 20%. Lisboa e Faro, os mais afetados com a pandemia, registaram um crescimento lento de apenas 9%.

A Informa D&B adianta ainda que apesar de se ter registado uma interrupção em 2020, o crescimento do tecido empresarial é um fenómeno que se vem a observar consistentemente desde 2015. Com os apoios do Estado às empresas, as insolvências e encerramentos também estão a cair, em 2,5% e 11,4%, respetivamente, desde o final do primeiro semestre deste ano.

Segundo Teresa Cardoso de Menezes, diretora-geral da Informa D&B, os seis meses iniciais de 2021 demonstram "alguns sinais de melhoria na dinâmica do tecido empresarial, com um aumento do número de empresas ativas e do empreendedorismo". A mesma alerta, porém, que "o alojamento e a restauração mantêm-se os setores mais afetados nos vários indicadores analisados".

Relativamente ao número médio de dias de atraso nos pagamentos aos fornecedores, o comunicado afirma que os dois setores referidos acima contam em média com 37 dias de atraso, ou seja, mais sete do que antes da pandemia e mais grave do que o atraso médio da totalidade do tecido empresarial, que ronda os 26,7 dias.

"A incerteza que se vai manter nos próximos meses aconselha a que as empresas estejam atentas à evolução dos indicadores, em especial aqueles que acompanham a evolução do risco comercial", acrescenta a diretora-geral.