Criação de novas empresas cai 23,6% em 2020

A restauração é um dos setores mais afetado pelo impacto da crise. © PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA

Foram criadas 37.589 novas empresas em 2020, uma quebra de 23,6% face às 49.193 registadas em 2019, ou menos 11.604, avança a Iberinform., que justifica esta descida com a situação epidemiológica provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Já as insolvências registaram, no ano passado, um decréscimo de 1,4% face a 2019, que poderá ser explicado pelo impacto favorável das medidas de apoio estatal às empresas que travaram, para já, um incremento significativo neste indicador, diz em comunicado a empresa do grupo Crédito Y Caución. No último exercício, foram assinaladas 5.000 insolvências, menos 71 que em 2019.

Porto e Lisboa lideraram a dinâmica de criação de empresas, com Lisboa a registar 11.912 novas empresas e o Porto 6.681 constituições. No entanto, estes indicadores traduzem decréscimos acentuados face a 2019, de 28,6% em Lisboa e de 25,5% no Porto, diz a Iberinform em comunicado.

A maioria dos distritos apresenta descidas na constituição de novas empresas, destacando-se os distritos de Setúbal (-30,5%), Angra do Heroísmo (-27,7%), Ponta Delgada (-27,1%), Faro (-26,3%), Madeira (-23%), Aveiro (-21,3%), Leiria (-19,9%), Viana do Castelo (- 19,4%), Coimbra (-18,1%), Vila Real (-15,9%), Horta (-15,8%), Braga (-15,1%), Santarém (- 15,1%), Guarda (-14,5%), Viseu (-7,6%), Beja (-6,6%), Évora (-5,8%), Bragança (-4,7%) e Castelo Branco (-0,6%).

O único aumento surge no distrito de Portalegre com 310 novas empresas, mais dez que em 2019 (aumento de 6,9%).



A nível setorial, as variações mais acentuadas sucederam nos transportes (-55,5%), hotelaria e restauração (-29,3%), eletricidade, gás, água (-25,4%), indústria extrativa (-25%), construções e obras públicas (-22,6%), outros serviços (-21,6%), comércio de veículos (-20,5%), comércio por grosso (-19%), indústria transformadora (-16,6%), comércio a retalho (-8,5%), agricultura, aaça e pesca (-7,4%) e telecomunicações (-7,2%).

Falências agravam-se no Porto

Porto e Lisboa continuam a ser os distritos com o total de insolvências mais elevado, 1.285 e 1.015 respetivamente. Face a 2019, há uma diminuição de 2,6% em Lisboa e um aumento de 4,6% no Porto.



No ano passado, dez distritos apresentaram decréscimos nas insolvências: Coimbra (-27,7%), Guarda (-19,6%), Viseu (-13,9%), Aveiro (-13,7%), Portalegre (-12,1%), Braga (-7,7%), Santarém (-6,7%), Setúbal (-4,1%), Ponta Delgada (-2,6%) e o distrito de Lisboa (-2,6%).



As insolvências aumentaram em doze distritos: Horta (33,3%), Castelo Branco (26,3%), Vila Real (23.3%), Faro (18,6%), Viana do Castelo (17,3%), Madeira (17,1%), Évora (15%), Bragança (10,8%), Beja (6,7%), Angra do Heroísmo (5,6%), Porto (4,6%) e Leiria (1%).



Estes aumentos foram registados nas áreas de telecomunicações (33,3%), hotelaria e restauração (17,6%) e outros serviços (4%). A indústria extrativa e o setor dos transportes tiveram uma variação nula face a 2019, enquanto os restantes apresentam decréscimos, com as descidas mais acentuadas a verificarem-se nos setores de eletricidade, gás, água (-7,1%), indústria transformadora (-7%), comércio a retalho (-5,3%), construções e obras Públicas (-4,9%), comércio de veículos (-2,9%), agricultura, aaça e pesca (-2,2%) e comércio por grosso (-1,8%).