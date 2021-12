Criação de novas empresas sobe 9,4% até novembro para 38 211 (Imagem de arquivo) © Rita Chantre/Global Imagens

Portugal contabilizou 38 211 novas empresas até novembro, mais 9,4% do que no mesmo período do ano anterior, valor que ainda está 16,7% abaixo dos números de 2019, segundo dados da Informa D&B hoje divulgados.

"Até 30 de novembro nasceram em Portugal 38.211 novas empresas. São valores que revelam ainda alguma fragilidade, sobretudo nos setores mais afetados pela pandemia, pois apesar de representarem um crescimento de 9,4% em relação ao mesmo período de 2020, estão ainda 16,7% atrás de 2019, o último ano antes da pandemia", segundo um barómetro da Informa D&B.

Outubro e novembro superaram os meses homólogos, após as quebras registadas em agosto e setembro.

O setor das atividades imobiliárias é o terceiro onde estão a nascer mais empresas, registando-se o surgimento de 4.588 novas empresas até ao final de novembro, mais 6,1% face a 2019 e 33% em comparação com 2020.

Para além das atividades imobiliárias, as tecnologias de informação e comunicação (6,1%) e agricultura e outros recursos naturais (0,4%) registaram aumentos face a 2019.

"Alguns dos setores que sofreram maiores impactos da pandemia e das medidas restritivas decretadas para combater mostram ainda uma maior distância face aos valores de 2019, como os transportes (-56%), alojamento e restauração (-28%) e serviços gerais (-27%)", lê-se no documento.

Por sua vez, no período de análise, encerraram 11.091 empresas, um recuo de 6,4% face ao período homólogo e de 21,4% em comparação com 2019.

Até 30 de novembro, 1.820 empresas iniciaram um processo de insolvência, o que representou uma descida de 14,8% face a 2020, ou seja, menos 315 novos processos, e de 10,1% em comparação com 2019.

"A esmagadora maioria dos setores de atividade encontra-se em níveis inferiores a 2019, com exceção do alojamento e restauração (+86 novos processos) e dos serviços gerais (+36 novos processos)", indicou.

Nesta análise, foram considerados os processos de insolvência iniciados, no período de referência, no portal Citius do Ministério da Justiça.

O barómetro teve em conta os processos de insolvência de pessoas coletivas, não analisando os processos de empresários em nome individual, empresários liberais ou particulares.