Criptomoedas: Regulador britânico proíbe atividade da Binance no Reino Unido

© Ozan KOSE/AFP

A britânica Financial Conduct Authority (FCA) baniu qualquer atividade da Binance no Reino Unido, alegando que aquela que é uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo carecia de autorização.

Segundo o regulador, a Binance não tem licença para realizar qualquer atividade regulamentada no Reino Unido.

"Devido à imposição de requisitos pela FCA, a Binance Markets Limited não tem permissão para realizar quaisquer atividades regulamentadas sem o consentimento prévio por escrito da FCA", refere a FCA num comunicado no sábado.

"Nenhuma outra entidade do Binance Group possui qualquer forma de autorização, registo ou licença do Reino Unido para conduzir atividades regulamentadas no Reino Unido", adianta o regulador.

Este anúncio da FCA surge numa altura em que a atuação da Binance está a ser escrutinada por reguladores de outros países, nomeadamente Alemanha e Estados Unidos.

"(Esta decisão) sublinha a continuação do cabo de guerra nas criptomoedas entre a maior adoção por parte do setor privado e, conforme ilustrado novamente por este caso, a resistência do setor público", afirmou Mohamed El-Erian, presidente do Queen"s College, Cambridge, e antigo CEO do gigante de investimentos Pimco na sua conta na rede social LinkedIn.