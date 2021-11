Crise dos semicondutores dita queda de mais de 20% na venda de veículos ligeiros em outubro

A venda de carros novos continuou em níveis anteriores à pandemia no mês passado. Em outubro, e de acordo com os dados da Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP), foram matriculados 10.576 automóveis ligeiros de passageiros novos em Portugal. Este número demonstra uma queda de 22,7% face ao mesmo mês do ano passado.

Contudo, uma comparação com outubro de 2019 demonstra uma quebra mais brusca: foram matriculados menos 32,4%.

"Esta forte queda, tanto por comparação como o mês homólogo de 2020, como de 2109, reflete, essencialmente, a continuação da crise dos semicondutores", diz a ACAP.

No que diz respeito aos veículos ligeiros de mercadorias, foram matriculadas 2.575 unidades em outubro, o que representa uma queda de 5% face a outubro de 2020 e uma descida de 19,4% face a outubro de 2019.

Os números da ACAP mostram ainda que no segmento dos veículos pesados - que inclui tanto o de passageiros como de mercadorias - foram comercializados 496 veículos no mês passado, o que representa um aumento de 21,3% face ao mesmo período de 2020 e uma subida de 3,1% face ao mês homólogo de 2019.

"Em outubro de 2021 foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal 13.424 veículos automóveis novos, ou seja, menos 29,5% que no mesmo mês de 2019 e menos 19,0% quando comparado com outubro de 2020", diz a ACAP.

150 mil veículos em 10 meses

No acumulado dos 10 primeiros meses deste ano, o número de veículos novos matriculados esteve abaixo dos níveis de 2019 mas ligeiramente acima de 2020. Mas vamos por partes. No que diz respeito a veículos ligeiros de passageiros foram matriculadas 123.101 unidades entre janeiro e outubro. Este número representa uma queda de 35,1% face aos dez primeiros meses de 2019. No entanto, se a comparação for com os mesmos dez meses de 2020, o mercado registou um aumento de 3,2%.

No segmento dos ligeiros de mercadorias, foram vendidas 22.872 unidades em dez meses, uma subida de 8,4% face ao mesmo período de 2020. Todavia, quando comparado com o período entre janeiro e outubro de 2019, reflete uma quebra de 26,4%.

E, até outubro foram matriculadas 4.036 unidades de veículos pesados novos, uma subida de 22,7% face ao mesmo período do ano passado. Mas, tal como nos anteriores segmentos, ilustra uma descida face aos primeiros dez meses de 2019: foram menos 16,8%.

"Nos dez meses de 2021, foram colocados em circulação 150.009 novos veículos automóveis, o que representou uma diminuição de 33,5% relativamente a 2019, apesar da comparação com 2020 mostrar um aumento de 4,4%", diz a ACAP.