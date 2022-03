Crise energética exige licenciamentos mais ágeis

A worker stands beside floating solar panels for the Sirindhorn Dam hydro-solar farm run by the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) in Ubon Ratchathani on February 23, 2022. (Photo by Jack TAYLOR / AFP) © AFP

Sendo um "enorme produtor de energia solar", Portugal poderia dar uma "contribuição significativa" para a segurança energética da Europa, à luz da guerra da Ucrânia e da crise energética. Mas, para isso, Portugal tem de "atuar de forma muito mais rápida", acelerando os processos de aprovação e licenciamento deste tipo de projetos. E os investidores estão dispostos a pagar por isso, diz o CEO da Alpac Capital. "Nenhum promotor teria qualquer problema em pagar três, quatro ou cinco vezes mais do que paga hoje na Agência Portuguesa do Ambiente (APA) de licenças e autorizações se tivesse uma clareza absoluta na lei e no procedimento administrativo de que os prazos são cumpridos com rigor absoluto", garante Pedro Vargas David.

A Alpac Capital tem previstos investimentos de 500 milhões em dois parques solares com uma capacidade total de 1 GW (gigawatt), desenvolvidos em parceria com a Galp, em Ourique, e com a Altri, em Nisa. O projeto de Ourique, de 400 MW, está em fase "mais avançada", com licença da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). A intenção é iniciar a construção em 2023, embora o acordo com a REN-Redes Energéticas Nacionais estabeleça que o parque só pode entrar em funcionamento em 2027, porque ainda não há a infraestrutura pública necessária para permitir a sua ligação à rede, explica o CEO da Alpac Capital, acreditando que, "se houver vontade política", este prazo pode ser antecipado para 2024.

Pedro Vargas David acredita que Portugal tem condições para duplicar a produção de energia, mas precisa de "medidas urgentes e estratégicas" que ponham fim à "morosidade e burocracia" nos processos de atribuição de licenças que, no seu entender, "envolvem demasiadas entidades" e levam anos a concluir.

"Se queremos contribuir para a segurança energética da Europa e para a nossa independência, e, sobretudo, se queremos não ter de voltar a ligar as centrais a carvão para aquecer a Europa no próximo inverno, temos que ser muito mais ágeis nestes processos, reduzindo o número de entidades que neles intervêm, e dar mais meios às restantes", defende. Segundo Pedro Vargas David, um estudo de impacto ambiental está a demorar mais de um ano quando, teoricamente, deveria demorar 100 dias úteis, sendo que, defende, é preciso dotar a APA de muitos mais meios, o que pode ser feito "aumentando os custos dos processos". O importante é que estes projetos sejam vistos como uma "prioridade nacional", mas "há muitas entidades envolvidas e muitas as pessoas que não estão alinhadas com esta prioridade".

Pedro Vargas David garante que, além dos seus projetos, que estão em marcha, há muitos outros que podiam também estar, "contribuindo com biliões de euros de investimento" para o país e permitindo que Portugal desse uma "contribuição significativa" para a segurança energética da Europa. "Os investidores privados existem, não se pede dinheiro ao Estado, dá-se dinheiro, através de impostos e através da contribuição para a infraestrutura pública que beneficia todos", frisa, em referência, no caso do projeto de Ourique, aos quase 28 milhões de euros de financiamento de infraestrutura pública de ligação à rede assumida pela Alpac, através da sociedade-veículo, no acordo com a REN.

Para fornecer a Europa, há que garantir as interligações dos Pirenéus, que têm sido travadas por França. Mas Pedro Vargas David acredita que, o "momento histórico" que se vive é o certo para conseguir a aprovação dessas interligações, designadamente junto da Comissão Europeia. "Julgo que existe essa vontade", diz.

Em 2018, responsáveis de Portugal, Espanha e França comprometeram-se, numa cimeira em Lisboa, a ter "rapidamente" uma interligação elétrica a ligar os três países. Em 2021, o ministro do Ambiente considerou que Portugal e Espanha estavam "muito perto do consenso" para a construção de uma interligação elétrica no Alto Minho, que ligará a Península ao centro da Europa. E, na semana passada, o primeiro-ministro, António Costa, voltou a abordar o tema na cimeira de Versalhes.

Questionado sobre as medidas tomadas pelo governo para mitigar os efeitos da subida dos preços da energia, o CEO da Alpac admite que, no curto prazo, "são as medidas corretas", mas que, no longo prazo, "só a independência energética nos vai permitir estabilidade de preço".

Sobre a vontade assumida pelo governo de alterar as regras do mercado ibérico de eletricidade (Mibel) - Matos Fernandes garante que Portugal irá lutar por esta alteração no Conselho Europeu de 24 e 25 de março -, Pedro Vargas David considera que o Mibel terá de ser pan-nacional. "Assim que as interligações com França e o resto da Europa forem definidas, e espero que também com Marrocos e com Inglaterra, deixaremos de ser uma ilha. Seremos um mercado europeu e os preços convergirão nesse sentido", afiança.