Cristina Casalinho passa a integrar administração da Fundação Calouste Gulbenkian

Cristina Casalinho eleita administradora não executiva da Gulbenkian

Cristina Casalinho foi eleita administradora não executiva da Fundação Calouste Gulbenkian. A acompanhar a ainda presidente da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) estará Jorge Vasconcelos, o presidente da New Energy Solutions (NEWES) e do Conselho Consultivo do Institute for Advanced Sustainability Studies (Potsdam). O anúncio foi feito esta terça-feira pela Fundação, cuja administração é presidido por António M. Feijó, eleito para o cargo em dezembro passado, sucedendo a Isabel Mota.

A administração da Fundação Calouste Gulbenkian integra ainda os administradores executivos Martin Essayan, José Neves Adelino, Guilherme d'Oliveira Martins e António Cruz Serra, e os administradores não-executivos Graça Andresen Guimarães e Pedro Norton, aos quais se juntam agora Cristina Casalinho e Jorge Vasconcelos.

A Fundação Calouste Gulbenkian é uma instituição sem fins lucrativos criada em 1956 com bens do mecenas arménio Calouste Gulbenkian (1869-1955), cujas principais atividades são exercidas em quatro áreas estatutárias: arte, beneficência, educação e ciência.

Possui um instituto de investigação científica, uma orquestra própria, um coro, uma biblioteca de arte e arquivo, salas de espetáculos e duas coleções de arte, uma de arte antiga e outra de arte contemporânea, expostas ao público nos seus museus.

A Gulbenkian atribui bolsas e subsídios em várias áreas, além de prémios, nomeadamente o Prémio Gulbenkian para a Humanidade, o Prémio Maria Tereza e Vasco Vilalva, na área da recuperação de património e o Prémio Branquinho da Fonseca para literatura infantil e juvenil.

Poe seu lado, o IGCP será presidido a partir do próximo mês por Miguel Martin, gestor na concessionária de autoestradas, Ascendi. Miguel Martin será acompanhado por Rui Amaral, que será vogal e que atualmente é vice-diretor do departamento de mercado de dívida do Caixa BI.