Cristina tinha contrato até 2022. SIC “reserva” direitos face esta situação

A SIC já reagiu ao regresso de Cristina Ferreira à concorrente TVI. A apresentadora cessou “unilateralmente” contrato que a ligava até 2022 à estação que “reserva todos os seus direitos em face desta situação”.

“Cristina Ferreira decidiu cessar unilateralmente a sua ligação à SIC, colocando termo ao contrato que a vinculava até 30 de novembro de 2022”, reagiu a SIC em comunicado.

“A SIC lamenta a decisão abrupta e surpreendente, mas apesar da desilusão, quer agradecer o trabalho de Cristina Ferreira desenvolvido ao longo deste curto mas intenso período, no seio de uma equipa vencedora, que continuará a empenhar o seu talento e profissionalismo para merecer a confiança do público.”

“A SIC informa ainda que reserva todos os seus direitos em face desta situação.”

Cristina Ferreira muda-se para a TVI, onde vai ser diretora de ficção e entretenimento, tendo já manifestado a sua intenção de comprar uma participação no grupo Media Capital, mantendo por conseguinte uma relação acionista com o grupo dono do canal generalista, da produtora Plural, bem como a rádio Comercial, entre outros ativos.

Assume funções em setembro na estação de Queluz.

A saída da profissional abre uma brecha nas manhãs da SIC, onde o seu formato, o Programa da Cristina, liderava. Cristina Ferreira era uma das caras estrela do canal, tendo inclusive dado a cara na comunicação da emissão de obrigações da SIC no retalho.

A mudança surge de alterações acionistas na Media Capital, com a entrada de Mário Ferreira, que comprou 30% do grupo por cerca de 10 milhões.

E no meio de uma luta pela liderança nas audiências. Em junho, a SIC manteve a liderança com um share 20,5%, embora tenha registado uma quebra de -9% na sua audiência média. O canal foi sendo acompanhado por média de 476 mil telespectadores. Já a TVI registou um share de 14.6, mais 2.4 p.p. que a RTP1, que registou um share de 11.2%.