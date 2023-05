Critical Manufacturing a recrutar para estágios de verão remunerados

Escritórios da Critical Manufacturing © Critical Manufacturing

A Critical Manufacturing, empresa de desenvolvimento e comercialização de software de apoio à indústria, dá início em julho a mais uma edição de estágios remunerados. São 20 as vagas disponíveis para estudantes de Engenharia Informática que procurem uma experiência no mercado de trabalho. As candidaturas estão abertas até 26 de maio.

O recrutamento em causa, inserido no âmbito da iniciativa "Summer Internships - Dive into Industry 4.0", tem a duração mínima de dois meses. Durante este período, a empresa fornece todo o apoio necessário ao bom desenvolvimento do estágio, compensando os estudantes com o valor monetário de 500 euros mensais.

Quando terminado o processo de candidaturas, e depois de feito o processo de avaliação, a Critical Manufacturing vai organizar um "dia aberto" para fazer a apresentação da empresa e das instalações aos futuros estagiários, e consequente seleção.

Os estudantes serão depois distribuídos pelas cinco áreas da empresa - Product Development, Deployment Services, Managed Services, Quality e People Operations -, com projetos de estágio abertos, de acordo com as suas preferências.

As candidaturas para os estágios de verão da Critical Manufacturing podem ser realizadas na página oficial da empresa e o início do estágio está previsto para o dia 3 de julho.