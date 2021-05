Critical Software reforça na energia no Reino Unido

Pedro Brandão é o diretor de operações da Divisão de Energia e IoT da Critical Software © Direitos Reservados

O Reino Unido está a desenvolver aquilo que o governo britânico classifica como o maior programa de infraestruturas desde a II Guerra Mundial, com a instalação de 55 milhões de contadores inteligentes de eletricidade, um projeto que está no terreno já há sete anos e que alcançou agora o marco dos 10 milhões de smart meters instalados. O implementador deste programa é a data Communications Company (DCC), mas há uma empresa portuguesa a tornar tudo isto possível. A Critical Software é a responsável por garantir a integridade dos dados que circulam nesta imensa rede. Um programa a que estará ligada, pelo menos, até 2032.

Embora o objetivo do programa seja implementar 55 milhões de contadores inteligentes, o marco de 10 milhões agora alcançado revela já um "elevado impacto" no consumo de energia do país, diz Pedro Brandão, diretor de operações da divisão de Energia e IoT (internet of things) da Critical. E cita estudos realizados pelo governo britânico, que mostram que estes 10 milhões de contadores inteligentes já instalados permitem evitar a libertação de até 275 mil toneladas de emissões de CO2 por ano, ou seja, o equivalente às emissões de 95 mil habitações. Para compensar esse nível de emissões, seria necessário plantar cerca de 1300 hectares de novas florestas, diz. O governo britânico estima ainda que a medição inteligente da eletricidade vai evitar 45 milhões de toneladas de emissões até 2034.

O projeto com a DCC arrancou há sete anos, mas tem vindo a ser alargado com novas componentes e novos contratos, designadamente, assegurando a autenticação e encriptação dos contadores inteligentes de primeira geração na nova infraestrutura, que foi preparada para os de segunda geração, bem como a certificação, no laboratório que detém no Reino Unido para o efeito, dos contadores que estão em condições de serem instalados nos lares britânicos.

A empresa portuguesa tem vindo a "alargar a sua pegada na DCC", contando já com 120 trabalhadores afetos, direta ou indiretamente, a este programa. E vai, em breve, começar a implementar um outro, recentemente adjudicado, na área da gestão de certificados, de autenticação e de segurança sempre que há mudança de fornecedor de energia. "É um cliente extremamente importante para nós", admite Pedro Brandão. Há dois anos, a DCC foi o maior cliente da Critical Software; no ano passado, baixou um bocadinho o seu peso mas, mesmo assim, foi responsável por cerca de 20% do volume de negócios e 15% da sua massa de engenharia.

Com cerca de mil trabalhadores, dos quais 850 na área das engenharias, a Critical Software fechou 2020 com um volume de negócios de 64,3 milhões de euros, um aumento de 11% face ao ano anterior. Nos últimos três anos, a empresa de Coimbra registou um crescimento médio de 27% ao ano. A empresa, que se assume como metanacional, dado que conta com escritórios no Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos e Portugal (Porto, Lisboa, Coimbra, Tomar, Vila Real e Viseu), tem as várias equipas de projetos devidamente "integradas, independentemente da geografia a que pertencem".

Metade da faturação da Critical tem origem em projetos internacionais. Especializada em soluções de cibersegurança, desenvolvimento de sistemas e software, gestão de segurança, serviços de testes e transformação digital, entre outros, a empresa conta com três divisões distintas, uma dedicada a projetos críticos de segurança, que inclui as áreas da defesa, espaço, transportes e aviação, entre outros, uma outra focada nas telecomunicações, banca, seguradoras e administração pública, e a da energia e IoT, que inclui também uma área de smart buildings, onde conta com a Verticalla, uma joint-venture com os suíços da Sauter, que fornecem os sensores e a Critical o software de comando e controlo.

Mas a empresa pretende usar a experiência que obteve com a parceria com a Efacec em Portugal, nos carregadores de veículos elétricos, para desenvolver esta área no Reino Unido, em parceria com a DCC, e expandi-la para o resto da Europa a partir dos seus escritórios na Alemanha.