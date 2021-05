Critical TechWorks com novos escritórios no Parque das Nações

K-Tower é o novo edifício de escritórios em construção no Parque das Nações © Direitos Reservados

A Critical TechWorks, a joint-venture da Critical Software com o BMW Group, vai ter novas instalações no Parque das Nações. A K-Tower, junto à Gare do Oriente, foi o edifício escolhido para os novos escritórios da empresa.

O anúncio é feito pela JLL, que dá conta que "acaba de fechar o contrato de pré-arrendamento" com a empresa para a ocupação de 10 mil metros quadrados de escritórios no edifício da Krest Real Estate Investment, que ficará concluído em 2023. E sublinha que se trata de "uma das maiores operações de ocupação de escritórios" dos últimos tempos e que comprova que Lisboa "continua a beneficiar de uma procura dinâmica".

"Concretizar uma operação com esta dimensão para um projeto que está em construção numa conjuntura ainda marcada pela pandemia, é uma evidência da confiança do tecido empresarial na recuperação da economia. Por isso, as empresas, e especialmente as que necessitam de áreas grandes, continuam a querer assegurar a presença nos melhores projetos, como é o caso do K-Tower. Trata-se de um dos mais emblemáticos edifícios de escritórios atualmente em desenvolvimento, conjugando uma localização ímpar, com o melhor que se pode encontrar em termos de sustentabilidade, qualidade, design e tecnologia", refere o comunicado, citando Mariana Rosa, Head of Leasing Markets Advisory da JLL.

O CFO da Critical TechWorks, Paulo Guedes, explica, por seu turno que "esta operação é um reforço da nossa aposta no talento português e da confiança de que o trabalho que desenvolvemos hoje tem realmente impacto no futuro e tornar-se-á cada vez mais indispensável, à medida que os automóveis se irão diferenciar mais pelo software, do que pela máquina em si. Assim, e porque acreditamos que o escritório é um local essencial para a promoção da cultura da empresa, da colaboração entre equipas e da partilha de conhecimentos, estamos muito contentes por traçar este plano a longo prazo".

O complexo K-Tower integra ainda o Moxy Hotel Lisboa Oriente, sendo que a torre de escritórios contempla 14 pisos acima do solo com uma área de aproximadamente 15.000 m2, incluindo estacionamento para mais de 154 viaturas.