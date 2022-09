Cronos Europa abre escritório em Lisboa e pretende contratar 100 especialistas

Empresa de serviços digitais está a contratar © Treecha - stock.adobe.com

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Setembro, 2022 • 09:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O grupo Cronos Europa anunciou nesta segunda-feira a expansão no mercado português, com a abertura de escritório em Lisboa para atrair talento local com interesse no setor tecnológico, que pretende contratar 100 especialistas no próximo ano e meio.

A empresa de distribuição de serviços digitais para as instituições europeias abre o seu quinto escritório europeu, em Lisboa, juntando-se aos de Bruxelas, Amesterdão, Estrasburgo e à sede, no Luxemburgo.

"Numa fase inicial, a empresa irá prestar remotamente serviços digitais de comunicação, desenvolvimento de aplicações, e serviços tecnológicos e 'IT support' [suporte de tecnologias de informação] a clientes na região do Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo)", adianta a Cronos Europa, em comunicado.

Numa segunda fase, adianta, "o escritório em Lisboa irá tornar-se um 'hub' de centro de dados, aplicações e serviços criativos, implementados no âmbito de novos contratos-quadro com as instituições europeias" e a empresa "beneficiará da experiência de clientes tanto no setor privado como no do setor público da sua empresa-mãe, o Cronos Group".

O objetivo "a médio e longo prazo é a prestação de serviços tecnológicos e de comunicação a entidades locais da UE e de organizações internacionais, assim como a prestação de serviços locais", acrescenta.

"No contexto da expansão da Cronos Europa de reforçar a sua oferta de soluções digitais para as instituições europeias, Lisboa é uma escolha óbvia. Além da capacidade de atrair talento, Lisboa oferece um mercado de trabalho que se enquadra com os nossos valores", diz Dirk Deroost, um dos fundadores do Cronos Group, citado no comunicado.

O mercado português tem "talento jovem e altamente qualificado, atraído pela tecnologia e capaz de apresentar soluções criativas para problemas de última hora", sublinha.

A Cronos Europa "pretende contratar cerca de 100 especialistas de IT e Comunicação Digital nos próximos 18 meses".

A abertura do novo escritório em Lisboa visa "atrair profissionais que ambicionam um crescimento profissional e tecnológico", na realização de projetos de elevada dimensão.

"Acreditamos que este novo escritório representa uma oportunidade única para especialistas em IT e comunicação, cuja missão seja resolver os desafios digitais e contribuir para o projeto europeu", considera, por sua vez, Nuno Mesquita, diretor de Cronos Europa e responsável pela supervisão das atividades do escritório em Lisboa, citado também no comunicado.

A empresa teve um crescimento "relevante nos últimos quatro anos, duplicando o 'turnover' [retorno] que atingiu os 120 milhões de euros".

Este resultado "deve-se ao nosso compromisso e dedicação às instituições europeias", sendo que "a nossa missão é sermos uma empresa multinacional de IT e não apenas um departamento internacional de uma empresa multinacional de tecnologias de informação", acrescenta Nuno Mesquita.

"Admiramos e conhecemos bem as instituições europeias, a sua cultura, missões, formas de funcionar e dinâmicas singulares. É isto que queremos para Lisboa: a dedicação e flexibilidade aliados ao conhecimento intrínseco das instituições" e "para o concretizar queremos atrair talento e, juntos, expandir o nosso legado, a nível local e internacional", remata.