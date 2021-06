Cruz Vermelha Portuguesa e Mercadona assinam acordo de colaboração para apoiar mais carenciados

Dinheiro Vivo/Lusa 16 Junho, 2021 • 13:34 Partilhar este artigo Facebook

A Mercadona e a Cruz Vermelha Portuguesa anunciaram que assinaram um acordo de colaboração que vem dar continuidade ao compromisso que ambas têm no apoio às pessoas mais carenciadas.

Este protocolo de colaboração permitirá "alargar o apoio prestado" pela Mercadona e chegar "a um maior número de pessoas carenciadas", refere a cadeia de supermercados em comunicado, lembrando que as doações alimentares, integradas no âmbito do plano de ação social da empresa, "têm crescido progressivamente", acompanhando a expansão da cadeia em Portugal.

Em 2020, e com apenas 20 lojas em Portugal, a empresa doou às entidades sociais com as quais colabora 1.200 toneladas de bens alimentares, o equivalente a 20.000 carrinhos de compras.