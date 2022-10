Cruzeiro português encerra viagem inaugural no porto de Lisboa

O navio de cruzeiro World Traveller, construído em Viana do Castelo, termina esta segunda-feira a viagem inaugural entre Porto de Lisboa - Casablanca - Porto de Lisboa. Com investimento de mais de 90 milhões de euros, através do apoio do grupo Mystic Invest, do qual fazem parte as marcas Atlas Ocean Voyages e Mystic Cruises, cujo CEO é o empresário português Mário Ferreira, o cruzeiro foi construído com ajuda de mais de 80 empresas portuguesas.

Com 126 metros de comprimento, 19 metros de largura, 4,7 metros de calado, 9 300 toneladas de arqueação bruta, oito decks, e 98 cabines, o World Traveller consegue albergar 200 passageiros e 130 tripulantes, lê-se no comunicado desta segunda-feira.

O World Traveller "dispõe de tecnologia de gestão de energia híbrida, ou seja, é capaz de maximizar a eficiência do combustível, de forma a consumir apenas um quinto do combustível, comparando com os sistemas convencionais de outros navios de cruzeiro", conclui a nota.