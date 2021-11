Cruzeiros esperam regresso em força em 2022 e estão a reforçar capacidade

Navio de cruzeiro no Rio Tejo, em Lisboa © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O setor dos cruzeiros espera um regresso em força no próximo ano, sendo que para isso está já a reforçar capacidade, com 33 novos barcos, de acordo com um comunicado da International Cruise Summit.

O evento, que terá lugar nos dias 17 e 18 de novembro, avançou já com alguns dados, dando conta de que as empresas estão a registar "um nível de reservas excecional para 2022, sobretudo para a segunda metade", garantindo que os consumidores querem viajar com algum luxo, tendo em conta "o dinheiro que pouparam".

Para isso, lê-se na mesma nota, o setor do turismo de cruzeiros conta com 33 novos barcos, dos quais 13 serão de grande dimensão, "equipados com as últimas tecnologias disponíveis para minimizar o impacto no meio ambiente".

Todos os passageiros que embarcam num cruzeiro neste momento devem realizar um teste à covid-19 antes de embarcar, sendo que em várias companhias só podem viajar pessoas totalmente vacinadas.

O setor esteve quase paralisado devido à pandemia, sendo que este ano, 50% da frota conseguiu navegar implementando medidas de proteção contra a covid-19, de acordo com o documento.

O congresso International Cruise Summit irá ter lugar em Madrid, a 17 e 18 de novembro, e conta com a presença de toda a indústria.