Cruzeiros. Mário Ferreira eleito personalidade do ano

Mário Ferreira, empresário da empresa de cruzeiros Douro Azul foi eleito personalidade do ano da indústria de cruzeiros, nos Seatrade Cruise Awards, considerando o “trabalho em prol de uma atividade mundial num período de grandes dificuldades”, numa cerimónia que, este ano, decorreu em modo virtual.

Mário Ferreira é CEO da MysticInvest, holding que detém as empresas de cruzeiros DouroAzul, Nicko Cruises, Mystic Cruises e Atlas Ocean Voyages. Sobre o prémio, afirmou que “é uma enorme honra receber este prémio que realça o trabalho que temos feito ao longo dos anos. É um prémio que partilho com toda a equipa que comigo trabalha, sobretudo com todos os profissionais que, diariamente, a bordo dos nossos navios por todo o Mundo fazem mover este grupo”.

“Este ano foi atípico e colocou-nos desafios inesperados. Felizmente fomos capazes de os enfrentar e, mesmo tendo num largo período do ano toda a operação parada, manter os planos de expansão da nossa frota como estavam previstos”, continuou, referindo a aposta na construção de novos navios de cruzeiros oceânicos ou reforço na posição de outras empresas de cruzeiros, nomeadamente nos Estados Unidos.

Este ano, a MysticInvest concluiu a construção de um novo navio para o Douro, o São Gabriel, e de um novo navio da frota oceânica da Mystic Cruises, o World Voyager. Nos estaleiros de Viana do Castelo estão em construção mais dois navios da Mystic Cruises que estarão ao serviço da Atlas Ocean Voyages, empresa do grupo que opera no mercado norte-americano.