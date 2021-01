CTG vende até 100 milhões de ações da EDP e pode arrecadar mais de 500 milhões

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Janeiro, 2021 • 19:51 Partilhar este artigo Facebook

"A China Three Gorges comunica a sua intenção de proceder à alienação de até 100.000.000 de ações representativas de até 2,52% do capital social da EDP", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da EDP subiram 0,45% para 5,39 euros.

A este preço, a participação que a CTG coloca à venda poderá representar até 539 milhões de euros.

Neste sentido, CTG vai lançar uma oferta particular de ações, através de um processo de 'accelerated bookbuild', para investidores institucionais certificados.

Após esta operação, a companhia chinesa vai manter 754.740.000 ações da elétrica, sujeitas a um 'lock-up' de 120 dias, atuando o BNP Paribas e o Credit Suisse como 'joint bookrunners'.

"Os termos finais da colocação, serão anunciados após a conclusão do processo de 'accelerated bookbuild', que se antecipa que deverá ocorrer amanhã antes da abertura do mercado", indicou a CTG.

De acordo com a informação enviada à CMVM, esta operação vai complementar "outros ajustes" da posição da CTG na EDP nos últimos 12 meses, onde se inclui a venda de uma participação de 1,8% do capital social da elétrica, através de um processo de 'accelerated bookbuild' em fevereiro de 2020, bem como a subscrição do aumento de capital em agosto de 2020.

"A CTG reitera o seu total compromisso com esta parceria estável e duradoura, bem como com a renovada equipa de gestão da EDP e a sua estratégia focada na transição energética e na liderança nas energias renováveis a nível global", assegurou.