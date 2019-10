CTO da Altice Portugal eleito “Inovador do Ano”

Luís Alveirinho, o Chief Technology Officer (CTO) da Altice Portugal, foi distinguido como Inovador do Ano, no Broadband World Forum, em Amesterdão, uma reunião anual que distingue as melhores empresas do setor de telecomunicações, nomeadamente na promoção, desenvolvimento, implementação e inovação no domínio das Redes e Serviços de Banda Larga.

O responsável da Altice Portugal foi eleito entre nove nomeados de empresas de cinco países. Luís Alveirinho, considerou ser “um orgulho receber este prémio, que dedico à Altice Portugal e aos profissionais de excelência que trabalham todos os dias na empresa, no sentido de fazer de Portugal um país tecnologicamente mais capacitado e avançado. Muito do que é ser inovador vem da paixão pelo que se faz e do ambiente em que se trabalha”.

Alveirinho foi distinguido pelo trabalho de 2018, que liderou a infraestruturação do país com com mais de 4,8 milhões de lares cobertos com fibra ótica e a modernização da rede móvel e ampliação das coberturas.

Alexandre Fonseca, CEO da empresa, reconheceu o “orgulho da Altice Portugal em ver o seu CTO receber o prémio de “Inovador do Ano”. A Altice Portugal está empenhada em continuar o seu percurso de investigação, desenvolvimento e produção tecnológica, sendo inclusivamente o maior investidor em I&D a nível nacional alocando 86 milhões de euros e mais de 700 profissionais em exclusivo a esta área.”