CTT. A "explosão do comércio online" a pensar nos consumidores

Porta-voz dos CTT, Miguel Salema Garção © DR

"Os últimos três anos mudaram paradigmas, fruto da explosão do comércio online e de consumidores cada vez mais exigentes, informados e que procuram empresas que ofereçam soluções sustentáveis. Cada vez mais portugueses têm vindo a aderir às compras online e os vendedores também tiveram de alterar as estratégias", é uma das afirmações que o porta-voz dos CTT- Correios de Portugal, Miguel Salema Garção, deixa ao Dinheiro Vivo no dia mundial dos correios, assinalado este domingo.

Como o principal operador nacional "que disponibiliza a maior rede de pontos de conveniência", os CTT tiveram de desenvolver ao longo destes dois anos o modelo de negócio, devido à alteração dos hábitos dos consumidores. Desde o início da pandemia de covid-19 que a empresa integrou vários serviços para criar um caminho na inovação. Um dos exemplos são os "serviços bandeira de e-commerce". Os CTT ainda vão além-fronteiras e têm um posicionamento no comércio eletrónico na vizinha Espanha.

A empresa, e os trabalhadores, já não se identificam como sendo simples "operadores de logística e entregas". São mais do que isso e observamos pelos serviços facultados. Há desde a "publicidade multicanal - o CttAds, às soluções de pagamentos, payshops, serviços integrados de logística e e-fulfillment - o CTT Logística".

A instituição, dentro do mercado português, foi pioneira no lançamento do CTT Now-"plataforma de serviço de entregas rápidas e ultra-rápidas", sendo que as encomendas chegam em "menos de duas horas", explica o responsável.

Apesar de existir uma preferência pelo correio eletrónico, ainda há quem envie cartas. E a pensar nesses clientes, os CTT têm serviços como o "eCarta, para o envio de correio centralizado".

Já na digitalização, e para uma maior aproximação do consumidor, os CTT lançaram na pandemia o serviço "Criar Lojas Online". Esta é um serviço que "permite às PMEs nacionais criarem lojas virtuais com grande facilidade e rapidez para a venda online dos produtos". Já são cerca de 3 500 lojas desde a criação da plataforma. O que ganham as empresas? "As PMEs mantêm o foco no negócio, têm segurança e bem-estar dos clientes e colaboradores", afirma.

Tecnologia por encomenda

Os CTT expuseram recentemente que vão investir entre 40 e 45 milhões de euros até 2025 e que o objetivo é reforçar a qualidade dos serviços, mantendo todas as partes satisfeitas. Porém, por ainda existirem algumas falhas em relação aos atrasos nas encomendas e entrega de correio, o porta-voz explica algumas soluções que estão a ser implementadas na empresa para agilizar os processos.

A primeira é a criação de um canal com contacto direto entre o apoio ao cliente e os distribuidores (de modo a que os destinatários possam explicar alguma eventualidade de forma rápida). Assim, ainda é possível que a entrega seja feita no dia.

A segunda é um formulário no site da entidade que permite que os destinatários expliquem o problema e a mensagem tem "encaminhamento direto, por assunto, para a equipa de apoio ao cliente". A esta juntam-se os "chatbots para apoio aos clientes nos canais Facebook, WhatsApp e Portal de Desalfandegamento".

Ainda há uma nova área de cliente, podendo aceder-se através do site ou aplicação, possibilitando "uma melhor gestão das entregas", permitindo "ao cliente guardar os objetos que pretende e seguir as alterações".

Os CTT apostam na "implementação de uma ferramenta de auscultação de cliente baseada no Net Promotor Score (NPS), em todos os pontos de contacto, onde se destaca a recolha do NPS após a entrega, para a maior parte do expresso".

Além da tecnologia, a vertente da sustentabilidade está a ter cada vez mais atenção das empresas e os CTT não ficam de fora. A sustentabilidade é "um dos pilares da estratégia de desenvolvimento" do negócio. Segundo os dados da organização, os clientes portugueses que compram online estão a optar por embalagens recicláveis. Num futuro, a tendência "é que as encomendas online utilizem embalagens reutilizáveis" e os CTT já "têm o projeto-piloto de embalagens reutilizáveis".

A empresa ainda dispõe de uma rede de cacifos inteligentes, os Locky, onde é possível ir buscar encomendas com facilidade, sendo que estão a ser cada vez mais utilizados. "O mercado dos cacifos em Portugal está em crescimento - fruto também do aumento do e-commerce durante a pandemia".

Negócio antigo com falta mão-de-obra

Para servir os clientes e ter uma constante qualidade no serviço, a mão-de-obra não pode faltar. O processo de recrutamento da empresa encontra-se em aberto de norte a sul do país e existem várias vagas por preencher.

No verão deste ano, existiu alguma instabilidade na contratação no país, porém, este problema já foi colmatado e a situação encontra-se "estabilizada", pois a entidade "já conseguiu colmatar parte das ausências dos colaboradores através do processo de recrutamento - o que permitiu, desde setembro, iniciar uma trajetória de melhoria e de estabilização da situação", afirma.

Questionado sobre com quantas lojas terminar este ano o negócio, se encerraram ou abriram novas, Miguel Salema Garção explica que os CTT não encerraram lojas próprias e que foi concluído, no passado ano, "o plano reabertura de lojas em sede de concelho que tinham sido encerradas". O responsável sublinha ainda que "no final de junho, a rede era composta por mais de 2 300 pontos de acesso", aos quais se juntam cerca de sete mil agentes payshop.